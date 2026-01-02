Thoăn thoắt đảo mật, đổ khuôn, chắt chiu từng mẻ đường phên

TPO - Trong làn khói bếp mờ ảo và mùi mật mía ngọt lịm, người thợ thay nhau canh lửa, đảo mật, đổ khuôn, chắt chiu từng mẻ đường phên để phục vụ thị trường Tết.