Thoăn thoắt đảo mật, đổ khuôn, chắt chiu từng mẻ đường phên

TPO - Trong làn khói bếp mờ ảo và mùi mật mía ngọt lịm, người thợ thay nhau canh lửa, đảo mật, đổ khuôn, chắt chiu từng mẻ đường phên để phục vụ thị trường Tết.
Trong khoảng một giờ nấu, vợ chồng anh thay nhau đứng bếp, đánh tan mật để giữ màu và độ sánh. Mật chín được đưa sang chảo đánh. Bộ phận quay bằng sắt xoay đều, làm mật mịn và dẻo. Sau 10 - 15 phút, mật đạt chuẩn sẽ được đổ vào khuôn gỗ.
Những khuôn đường phên dài khoảng 60 cm, rộng 6 - 7 cm được xếp sát nhau trên phản.
Chỉ khoảng 15 phút sau khi đổ khuôn, mật bắt đầu cô đặc. Người thợ nhẹ nhàng tháo khuôn, dựng từng thanh đường phên cho khô đều các mặt.
Những tấm đường màu nâu hổ phách, vuông vức, tỏa mùi thơm dịu.