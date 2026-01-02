Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Thủ tướng: Làm xuyên lễ Tết, hoàn thành 'Chiến dịch Quang Trung' trước 15/1

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương huy động tối đa nguồn lực, thực hiện 3 ca, 4 kíp, làm xuyên lễ, Tết, quyết tâm hoàn thành việc xây dựng lại nhà ở bị sập, đổ, lũ cuốn trôi cho người dân trước ngày 15/1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký, ban hành Công điện ngày 1/1/2026, yêu cầu các bộ ngành, địa phương nỗ lực hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”.

Để thành toàn bộ chiến dịch theo đúng kế hoạch đề ra, Thủ tướng yêu cầu: Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, huy động tối đa nguồn lực, lực lượng cần thiết thực hiện "3 ca, 4 kíp", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", "làm xuyên lễ, tết" quyết tâm hoàn thành việc xây dựng lại nhà ở bị sập, đổ, lũ cuốn trôi cho người dân trước ngày 15/1/2026.

2126qtrung.jpg
Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà giúp người dân vùng thiên tai. Ảnh: VGP.

Lãnh đạo các địa phương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tiến độ thực hiện "Chiến dịch" và chất lượng công trình. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền, phải báo cáo chậm nhất trong ngày 3/1/2026, tuyệt đối không được để chậm tiến độ thực hiện "Chiến dịch" vì bất kỳ lý do gì.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường chủ động khắc phục khó khăn, xây dựng lại nhà cửa, khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an chủ động điều động tối đa lực lượng có thể hỗ trợ các địa phương khẩn trương hoàn thành mục tiêu "Chiến dịch Quang Trung" đúng tiến độ.

Luân Dũng
