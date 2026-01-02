Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Cả xóm góp tiền làm 80 mâm cỗ chào năm mới 2026

Thu Hiền
TPO - Trong không khí rộn ràng của ngày đầu năm mới 2026, xóm Nhân Mỹ (xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức bữa cỗ đại đoàn kết với 80 mâm, thu hút sự tham gia đông đủ của bà con trong làng và con em xa quê trở về.

Từ sáng sớm ngày 1/1, không khí trong làng Nhân Mỹ (xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An) đã trở nên nhộn nhịp. Không hẹn mà gặp, bà con trong làng chung tay chuẩn bị bữa cỗ đầu năm, mở đầu cho một năm mới nhiều hy vọng.

Đàn ông trong làng tập trung làm thịt 5 con lợn để chuẩn bị cho 800 suất ăn. Phụ nữ đảm nhiệm việc đồ xôi, nấu cơm, canh và các món rau. Ngoài đóng góp kinh phí, người dân còn mang rau củ nhà trồng được đến góp.

z7389679095619-6b456197d7eda1dd848f9c4a970e9fb3.jpg
Người dân làng Nhân Mỹ trong mâm cỗ mừng năm mới.

80 mâm cỗ được chuẩn bị chu đáo, đầy đặn, mang đậm hương vị ẩm thực truyền thống của địa phương. Gà luộc vàng ươm, đĩa giò chả vuông vắn, bánh chưng xanh, xôi nếp thơm dẻo,… không cầu kỳ nhưng đủ đầy hương vị Tết quê được bày biện gọn gàng, trang trọng. Không cầu kỳ, xa hoa, mỗi mâm cỗ đều thể hiện sự sẻ chia, tinh thần “chung một mâm – chung một lòng” của người dân trong làng.

Ông Đoàn Văn Mân (xóm trưởng xóm Nhân Mỹ) cho biết, toàn xóm có 277 hộ dân. Đây là năm thứ hai bà con cùng nhau tổ chức cỗ chung đầu năm. Bữa tiệc tân niên được tổ chức bởi các nam trung niên phối hợp với ban cán sự xóm, với sự tham gia của 100% hộ dân và cả những người con làm ăn xa quê.

z7389679505565-3dd374304ea80b98d2efee61b62bb7f7.jpg
Người dân phấn khởi trong bữa tiệc năm mới.

“Năm ngoái có 65 mâm, năm nay tăng lên 80 mâm với hơn 800 người tham dự. Công tác chuẩn bị cho bữa tiệc được triển khai từ hai tháng trước, bao gồm họp bàn kế hoạch, chọn thực đơn và chuẩn bị thực phẩm. Đêm 31/12, 22 tiết mục văn nghệ do các tổ liên gia chuẩn bị đã được công diễn, thu hút đông đảo người dân trong làng và các khu vực lân cận đến xem, cổ vũ”, ông Mân nói.

607722162-122156552006923717-942539799207771471-n.jpg
Đây là bữa tiệc tân niên quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại làng Nhân Mỹ.

Theo ông Mân, điều quý nhất của bữa cỗ không nằm ở mâm cao cỗ đầy mà ở chỗ bà con được ngồi lại bên nhau sau một năm mưu sinh vất vả. “Đầu năm gặp mặt, hỏi han, chúc nhau sức khỏe, làm ăn thuận lợi, thế là tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt”, ông Mân chia sẻ.

Niềm vui ấy còn trọn vẹn hơn khi nhiều người con xa quê tranh thủ trở về sum họp. Giữa nhịp sống hiện đại, bữa cỗ đầu năm trở thành ký ức thân thương, là sợi dây níu giữ mỗi người với quê nhà. Những cái bắt tay, chén rượu mừng xuân, câu chuyện gia đình xen lẫn tiếng cười giòn giã khiến không gian làng quê thêm ấm áp. Ngày đầu năm mới trôi qua trong sự đầm ấm, chan hòa.

111.jpg
Người dân cùng nhau đốt lửa trại.

Ông Phan Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Tân Châu cho hay: “Việc người dân xóm Nhân Mỹ cùng nhau góp tiền, góp công tổ chức cỗ chung đầu năm là nét đẹp văn hóa đáng trân trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết của cộng đồng. Chính quyền địa phương luôn ủng hộ và khuyến khích những hoạt động văn hóa lành mạnh, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và giữ gìn truyền thống tốt đẹp của làng quê”.

Thu Hiền
#xóm Nhân Mỹ #năm mới 2026 #đoàn kết #văn hóa truyền thống #tết quê

