Xã hội

Google News

Cảng cá tấp nập, ngư dân phấn khởi trúng đậm hải sản ngày đầu năm mới

Hoài Nam

TPO - Trong ngày đầu năm mới, khi cập cảng cá Cửa Sót (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), nhiều tàu thuyền thu về hàng chục triệu đồng nhờ đánh bắt được lượng lớn hải sản có giá trị.

Cảng cá tấp nập, ngư dân phấn khởi trúng đậm hải sản ngày đầu năm mới. Clip: Hoài Nam.
tp-cang-ca-21.jpg
Sáng 1/1, từ khoảng 4h, hàng chục tàu thuyền lần lượt cập cảng Cửa Sót (xã Lộc Hà) sau chuyến ra khơi, mang về nhiều loại hải sản. Ngư dân cho biết họ thu được sản lượng lớn hải sản có giá trị và bán ngay trong ngày đầu năm mới.
tp-ca-3638.jpg Từ trên cao có thể thấy nhiều tàu thuyền neo đậu san sát để bán sản phẩm đánh bắt. Trên bến, các tiểu thương đã có mặt từ sớm, chờ sẵn để thu mua hải sản.
tp-cang-ca-1.jpg
Nhiều ngư dân cho biết nhờ thời tiết những ngày đầu năm khá thuận lợi, biển êm nên việc ra khơi diễn ra suôn sẻ. Các chuyến đánh bắt mang lại sản lượng cao với nhiều loại hải sản có giá trị như cá Thu, cá Nục, cá Lường, giúp bà con có thêm thu nhập và tạo động lực cho những chuyến vươn khơi tiếp theo.
tp-cang-ca-nhat-5.jpg
tp-cang-ca-nhat.jpg
Thuyền của ông Hồ Văn Tâm (50 tuổi, trú tại Thanh Hóa) cập cảng Cửa Sót vào khoảng 4h sáng. Theo các thuyền viên, họ xuất bến ra khơi từ 2h sáng hôm trước và đến rạng sáng nay quay về cảng để bán hải sản cho thương lái, phục vụ nhu cầu thị trường dịp Tết Dương lịch. Ông Tâm cho biết chuyến biển này mang lại doanh thu khoảng 15 triệu đồng, khiến ông rất vui mừng.
tp-cang-ca-8.jpg
Bên cạnh đó, nhiều tàu công suất lớn khác sau các chuyến vươn khơi cũng thu về hàng chục triệu đồng nhờ sản lượng khai thác cao. Ngư dân cho biết năm nay thời tiết khá thuận lợi, tạo điều kiện để hoạt động đánh bắt diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.
tp-cang-ca-5.jpg
Hải sản đánh bắt được vừa cập bến đã được bán ngay tại cảng cho các tiểu thương. Không khí mua bán diễn ra sôi động, nhộn nhịp ngay từ sáng sớm.
tp-cang-ca-25.jpg
tp-cang-ca-28.jpg
“Hôm nay hoạt động mua bán tại cảng nhộn nhịp hơn hẳn so với ngày thường. Do trùng dịp nghỉ Tết Dương lịch nên người dân đến mua hải sản đông hơn, trong khi tàu thuyền cũng khai thác được sản lượng cao. Không khí ngày đầu năm mới 2026 vì thế trở nên rất sôi động, tấp nập, khiến chúng tôi cũng cảm thấy phấn khởi vì bán được hàng", bà Nguyễn Thị Hoa, trú xã Lộc Hà nói.
tp-cang-ca-98jpg.jpg
Trên bờ, các tiểu thương tất bật bày bán, thu mua hải sản đủ loại vừa cập bến, tạo nên một khung cảnh mua bán sôi động ngay từ sáng sớm.
tp-cang-ca-17.jpg
Cá được xếp gọn trong các khay nhựa để đưa lên bờ. Nhiều ngư dân cho biết nhờ trùng dịp lễ, hải sản bán ra có giá cao hơn so với ngày thường, mang lại thu nhập tốt hơn cho bà con.
tp-cang-ca-12.jpg
tp-cang-ca-95.jpg
Cảng bày bán đa dạng hải sản, từ những con cá tươi rói, tôm, cua, mực đến các loại cá đặc sản khác. Mỗi loại được xếp gọn trong khay nhựa, sắp xếp theo từng loại.
tp-cang-ca19.jpg
tp-cang-ca-16.jpg
Khi cá vừa được chuyển từ thuyền lên bờ, chúng được cân ký, phân loại cẩn thận và các tiểu thương ghi chú rõ từng mặt hàng, sẵn sàng bày bán cho khách.
tp-cang-ca-22.jpg
Người dân vui mừng khi ngày đầu năm mới đánh bắt trúng nhiều hải sản giá trị, việc buôn bán cũng diễn ra thuận lợi, mang lại niềm phấn khởi cho mọi người. Tại cảng cá, việc buôn bán diễn ra đến khoảng 7h cùng ngày.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Cảng cá #cảng cá Hà Tĩnh #Cảng cá Cửa Sót #ngư dân #biển Hà Tĩnh #xông biển ngày đầu năm

