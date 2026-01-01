Cảng cá tấp nập, ngư dân phấn khởi trúng đậm hải sản ngày đầu năm mới

TPO - Trong ngày đầu năm mới, khi cập cảng cá Cửa Sót (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), nhiều tàu thuyền thu về hàng chục triệu đồng nhờ đánh bắt được lượng lớn hải sản có giá trị.
Thuyền của ông Hồ Văn Tâm (50 tuổi, trú tại Thanh Hóa) cập cảng Cửa Sót vào khoảng 4h sáng. Theo các thuyền viên, họ xuất bến ra khơi từ 2h sáng hôm trước và đến rạng sáng nay quay về cảng để bán hải sản cho thương lái, phục vụ nhu cầu thị trường dịp Tết Dương lịch. Ông Tâm cho biết chuyến biển này mang lại doanh thu khoảng 15 triệu đồng, khiến ông rất vui mừng.
Hải sản đánh bắt được vừa cập bến đã được bán ngay tại cảng cho các tiểu thương. Không khí mua bán diễn ra sôi động, nhộn nhịp ngay từ sáng sớm.
“Hôm nay hoạt động mua bán tại cảng nhộn nhịp hơn hẳn so với ngày thường. Do trùng dịp nghỉ Tết Dương lịch nên người dân đến mua hải sản đông hơn, trong khi tàu thuyền cũng khai thác được sản lượng cao. Không khí ngày đầu năm mới 2026 vì thế trở nên rất sôi động, tấp nập, khiến chúng tôi cũng cảm thấy phấn khởi vì bán được hàng", bà Nguyễn Thị Hoa, trú xã Lộc Hà nói.
Cảng bày bán đa dạng hải sản, từ những con cá tươi rói, tôm, cua, mực đến các loại cá đặc sản khác. Mỗi loại được xếp gọn trong khay nhựa, sắp xếp theo từng loại.
Khi cá vừa được chuyển từ thuyền lên bờ, chúng được cân ký, phân loại cẩn thận và các tiểu thương ghi chú rõ từng mặt hàng, sẵn sàng bày bán cho khách.