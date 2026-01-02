Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xác minh vụ tai nạn liên hoàn đêm giao thừa ở Hải Phòng

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an TP Hải Phòng đang xác minh, làm rõ vụ tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn, cố thủ bên trong xe, xảy ra đêm 31/12/2025 tại dải vườn hoa trung tâm Hải Phòng.

Ngày 2/1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ vụ va chạm giao thông, xảy ra đêm 31/12/2025 tại phố Trần Phú, thuộc phường Gia Viên.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h30 (thời khắc chuyển giao năm mới), trước số 106 Trần Phú (Gia Viên, Hải Phòng) xảy ra vụ va chạm giao thông liên hoàn.

Thời điểm trên, tài xế Phạm V.T (SN 1988, trú phường Hải An) điều khiển ô tô mang BKS 15A-340.xx va chạm với hai xe máy mang BKS 16P-41.xx do B.Đ.Đ (SN 2007) điều khiển và xe mang BKS 15B2-726xx do N.Đ.H (SN 2000) điều khiển.

8c0d85bc-96cf-43e4-a81e-6df6bdb65fe7.jpg
92de733b-8df5-480f-85fc-2d1e9faad448.jpg
001b3ac5-b4ac-41b3-a099-84af47f2bbe1.jpg
Sau va chạm liên hoàn, tài xế cố thủ trong xe.

Ngoài ra, va chạm khiến nhiều người tham gia giao thông phố trung tâm Hải Phòng sợ hãi. Rất may, va chạm không gây thiệt hại về người, còn 3 phương tiện hư hỏng.

Một số người chứng kiến chia sẻ, thời điểm trên hàng vạn người dân di chuyển lên dải vườn hoa trung tâm, trên phố Trần Phú, khu vực trước quảng trường nhà hát Hải Phòng xem ca nhạc, chương trình nghệ thuật chào đón năm mới 2026.

Bất ngờ ô tô mang BKS 15A-340xx di chuyển vào phố Trần Phú. Khi tài xế lùi ô tô, bất ngờ va chạm với nhiều phương tiện xe máy. Đáng chú ý, sau va chạm, tài xế cố thủ bên trong ô tô.

Sau một thời gian dài, lực lượng chức năng áp dụng biện pháp cần thiết, nam tài xế mới xuống xe trình diện. Xuống xe, nam tài xế có biểu hiện không tỉnh táo.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #tai nạn giao thông #cố thủ trong xe #tai nạn liên hoàn #đêm giao thừa

Xem thêm

Cùng chuyên mục