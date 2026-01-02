Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Sập bờ kè bê tông làm 4 người tử vong

Hồ Nam
TPO - Trong lúc 4 người dân tại Đắk Lắk đang cùng nhau trồng keo lá tràm thì trời đổ mưa lớn. Để tránh mưa, cả nhóm đã vào trú ẩn bên dưới "hàm ếch" bờ kè. Mảng bê tông bất ngờ đổ sập, vùi lấp toàn bộ 4 nạn nhân.

Trưa 2/1, lãnh đạo UBND xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sập bờ kè bê tông khiến 4 người trong 2 gia đình tử vong tại chỗ.

Danh tính 4 nạn nhân gồm vợ chồng ông B.X.V và bà L.T.Th. (cùng SN 1961); vợ chồng ông Đ.X.H (SN 1963) và bà N.T.K.L (SN 1967).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h30 cùng ngày, 4 người dân tại thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành, đang cùng nhau trồng keo lá tràm thì trời đổ mưa lớn. Để tránh mưa, cả nhóm đã vào trú ẩn bên dưới "hàm ếch" của một mảng bê tông thuộc tuyến đường bờ kè tại địa phương.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 nạn nhân tử vong.

Trong lúc đang trú ẩn, mảng bê tông khổng lồ bất ngờ đổ sập, vùi lấp toàn bộ nhóm người bên dưới. Do khối lượng bê tông quá lớn và sự việc xảy ra quá đột ngột, cả 4 nạn nhân đều bị mắc kẹt và tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã huy động nhân lực, phương tiện có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hộ, đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ.

Hồ Nam
#Đắk Lắk #sập bờ kè #tai nạn #thương vong #cứu hộ #trời mưa

