22 người chết, 105 căn nhà bị sập hoàn toàn sau lũ lịch sử tại Khánh Hòa

Phùng Quang
TPO - Mưa lũ đã khiến 22 người chết, 20 người bị thương, 105 căn nhà bị sập hoàn toàn, 909 nhà hư hỏng tại Khánh Hòa.

Ngày 25/11, theo báo cáo của Tỉnh ủy Khánh Hòa, mưa lũ đã khiến 22 người chết, 20 người bị thương, 105 căn nhà bị sập hoàn toàn, 909 nhà hư hỏng.

z7251182885798-37d76e3b77f56299c3dd53e57de0b746.jpg

Thiệt hại về thủy lợi, đê điều ước tính khoảng 1.730 tỷ đồng. Thiệt hại về giao thông ước tính khoảng 1.970 tỷ. Nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng; tổng chiều dài khoảng 381km. Trong đó, đường quốc lộ (27C, 27) khoảng 72km; đường tỉnh lộ (TL9, 707, 701) khoảng 85km; đường liên xã, đường giao thông nông thôn là 214km; 3 cầu treo qua khu dân cư bị hư hỏng, đứt cáp, sụt lún mố cầu; ngoài ra khoảng hơn 40 cống tràn bị hư hỏng, sụt lún.

Có 488 trạm BTS của VNPT, Viettel, Mobifone tại các khu vực Bác Ái, Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Tây Nha Trang, Ninh Hòa bị mất liên lạc; nhiều tuyến cáp quang bị hư hỏng.

Trước tình hình thiệt hại lớn, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành bộ tiêu chí hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ. Theo đó, hộ gia đình có nhà bị đổ sập hoàn toàn hoặc trôi mất sẽ được hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà để làm lại nơi ở.

Hộ có nhà bị ngập, hư hỏng nặng hoặc sập một phần được hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà để sửa chữa. Người dân thuộc các hộ có nhà bị ngập, đời sống bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/hộ.

Học sinh từ tiểu học trở lên trong các hộ này được hỗ trợ 500.000 đồng/em để mua sách vở và đồ dùng học tập, giúp sớm ổn định việc học sau thiên tai.

Theo thống kê sơ bộ của UBND phường Tây Nha Trang, mưa lũ đã khiến 2 người chết.

Tổng số lượng nhà bị sập hoàn toàn hoặc một phần nhưng không ở được là 17 căn; số lượng nhà bị hư hỏng cần sửa chữa là 192 căn; Cầu gỗ Phú Kiểng bị nước cuốn trôi khoảng 285m ước thiệt hại khoảng 900 triệu đồng.

Các tuyến đường giao thông chính trên địa bàn như trục đường 23/10, đường Lương Định Của, đường trung tâm xã bị chia cắt hoàn toàn. Ngoài ra, một số tuyến đường khác có đoạn ngập sâu, gây ách tắc giao thông trong khu vực...

Phùng Quang
