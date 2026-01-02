Một người tử vong trong khu vực nghĩa trang ở TPHCM

TPO - Người đàn ông nằm bất động cạnh chiếc xe máy trong khu vực nghĩa trang Triều Châu ở TPHCM. Dù được lực lượng chức năng phát hiện, đưa đi cấp cứu song nạn nhân đã không qua khỏi.

Ngày 2/1, Công an TPHCM đã bàn giao thi thể người đàn ông cho gia đình lo hậu sự, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, phục vụ điều tra.

Theo thông tin ban đầu, đêm 1/1, lực lượng chức năng phường Tân Đông Hiệp, TPHCM phát hiện người đàn ông nằm bất động tại khu vực nghĩa trang Triều Châu.

Hiện trường vụ việc

Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu song không qua khỏi. Tại hiện trường, có một xe máy, nghi của nạn nhân.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, người đàn ông đi xe máy trên đường hẻm, khi qua khu vực nghĩa trang kể trên thì tự té ngã và tử vong sau đó.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Đ.V.H. (47 tuổi, ngụ TPHCM).