Quy định mới về số lượng cấp phó, riêng Hà Nội và TPHCM được tăng thêm tối đa 10 phó giám đốc sở

TPO - Từ 1/1/2026, số lượng phó giám đốc sở được bố trí bình quân 3 người/sở. Riêng TP Hà Nội và TPHCM, ngoài số lượng chung còn được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc.

Số lượng cấp phó phải thực hiện đúng quy định sau 5 năm

Nội dung trên được quy định tại Nghị định số 370 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150, quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố và UBND xã, phường, đặc khu.

Theo nghị định, tại thời điểm sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, số lượng cấp phó có thể nhiều hơn số lượng so với quy định. Chậm nhất 5 năm kể từ ngày quyết định sắp xếp, số lượng cấp phó phải thực hiện theo đúng quy định.

Cấp phòng thuộc sở có dưới 10 biên chế công chức được bố trí 1 phó trưởng phòng.

Theo Nghị định sửa đổi, số lượng phó giám đốc sở được bố trí bình quân 3 người/sở.

Với các sở thực hiện hợp nhất, sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh thì số lượng cấp phó tăng thêm 1 người; khi hợp nhất, sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh thì số lượng cấp phó được tăng thêm 2 người…

Đối với thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài tổng số lượng phó giám đốc theo quy định trên còn được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc.

Với cấp phòng thuộc sở có dưới 10 biên chế công chức được bố trí 1 phó trưởng phòng; có từ 10 đến 14 biên chế công chức được bố trí không quá 2 cấp phó; có từ 15 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 3 phó trưởng phòng.

Các phòng thực hiện hợp nhất, sáp nhập, số lượng phó trưởng phòng được tăng thêm như điều chỉnh đối với số lượng phó giám đốc sở.

Đối với cấp chi cục thuộc sở: có từ 1 đến 3 phòng và tương đương được bố trí 1 phó chi cục trưởng; không có phòng hoặc có từ 4 phòng và tương đương trở lên được bố trí không quá 2 phó chi cục trưởng.

Các chi cục thực hiện hợp nhất, sáp nhập thì số lượng phó chi cục trưởng được tăng thêm như đối với phó trưởng phòng.

Mỗi phòng có bình quân 2 cấp phó

Về phòng chuyên môn cấp xã, theo quy định mới, phòng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã, có con dấu và tài khoản riêng; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp xã quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương.

Số lượng phó trưởng phòng được tính trên nguyên tắc bình quân 2 cấp phó/phòng. Căn cứ vào số lượng phòng chuyên môn được thành lập, UBND cấp xã quyết định cụ thể số lượng phó trưởng phòng của từng phòng chuyên môn.

Về khung số lượng các phòng chuyên môn, Nghị định số 150 quy định khung số lượng các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã gồm 3 phòng chuyên môn và trung tâm phục vụ hành chính công.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, có nhiều đề xuất, kiến nghị cần tăng thêm số lượng phòng chuyên môn để kịp thời giải quyết các thủ tục và phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân.

Chính vì vậy, Nghị định số 370 đã quy định: Căn cứ các nhóm ngành, lĩnh vực và các tiêu chí về phân loại đơn vị hành chính, quy mô dân số, diện tích tự nhiên… UBND cấp tỉnh sẽ quyết định khung số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn, bảo đảm không vượt quá bình quân 4,5 tổ chức trên 1 đơn vị hành chính cấp xã.

Riêng thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh bảo đảm không vượt quá bình quân 4,7 tổ chức (bao gồm các phòng chuyên môn và trung tâm phục vụ hành chính công) trên 1 đơn vị hành chính cấp xã.

Nghị định số 370 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.