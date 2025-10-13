Thống nhất số lượng cấp phó hội đồng nhân dân cấp tỉnh, xã

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định, với thành phố thực hiện hợp nhất, sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 4 phó chủ tịch HĐND.

Hà Nội thực hiện theo Luật Thủ đô

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết thống nhất thông qua dự thảo Tờ trình của Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Nghị quyết quy định số lượng Phó Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng Ban của HĐND cấp tỉnh, cấp xã và việc bố trí đại biểu hoạt động chuyên trách.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm về việc tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ; thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bộ trưởng Nội vụ phối hợp chặt chẽ, chủ động báo cáo, giải trình trong quá trình thẩm tra, tiếp thu ý kiến của các cơ quan Quốc hội về dự thảo Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo.

1310hdnd.jpg
Kỳ họp thứ 25 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI.

Về số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định, với thành phố thực hiện hợp nhất, sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 4 Phó Chủ tịch HĐND.

Với thành phố thực hiện hợp nhất, sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh thì có không quá 3 Phó Chủ tịch HĐND.

Đối với tỉnh thực hiện hợp nhất, sáp nhập có không quá 3 Phó Chủ tịch HĐND.

Tại các tỉnh, thành phố không thực hiện hợp nhất, sáp nhập có không quá 2 Phó Chủ tịch HĐND.

Trường hợp bố trí Chủ tịch HĐND cấp tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thì số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh giảm tương ứng 1 người.

Đối với số lượng Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội thì thực hiện theo quy định của Luật Thủ đô.

Sáp nhập 3 tỉnh có không quá 4 cấp phó

Về số lượng Phó Trưởng Ban của HĐND cấp tỉnh, dự thảo quy định: Tỉnh, thành phố thực hiện hợp nhất, sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 4 Phó Trưởng Ban.

Đối với tỉnh, thành phố thực hiện hợp nhất, sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 3 Phó Trưởng Ban.

Trường hợp Ban Dân tộc được thành lập trên cơ sở Ban Dân tộc đã có của 3 tỉnh, thành phố trước hợp nhất, sáp nhập thì có không quá 4 Phó Trưởng Ban.

Với trường hợp Ban Dân tộc được thành lập trên cơ sở Ban Dân tộc đã có của 2 tỉnh, thành phố trước hợp nhất, sáp nhập thì có không quá 3 Phó Trưởng Ban.

Còn trong trường hợp Ban Dân tộc được thành lập trên cơ sở Ban Dân tộc đã có của 1 tỉnh, thành phố trước hợp nhất, sáp nhập thì có không quá 2 Phó Trưởng Ban.

Đối với tỉnh, thành phố không thực hiện hợp nhất, sáp nhập thì mỗi Ban có không quá 2 Phó Trưởng Ban.

Trường hợp bố trí Trưởng Ban của HĐND cấp tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thì số lượng cấp phó giảm tương ứng 1 người.

“Số lượng Phó Trưởng Ban của HĐND thành phố Hà Nội thực hiện theo quy định của Luật Thủ đô”, dự thảo nêu rõ.

Theo dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐND cấp xã có 1 Phó Chủ tịch HĐND. Mỗi Ban của HĐND cấp xã được tính bình quân 2 Phó Trưởng Ban.

