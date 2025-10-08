Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét nhiều nội dung then chốt, chuẩn bị kỳ họp đặc biệt quan trọng

TPO - Chiều 8/10, phát biểu khai mạc phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, phiên họp dự kiến sẽ kéo dài 6,5 ngày, xem xét, cho ý kiến và quyết định 37 nội dung.

Về công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến 22 dự án luật, nghị quyết để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10. Trong đó có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến những lĩnh vực then chốt, như hoàn thiện các chính sách thuế, tổ chức bộ máy, quyền con người, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: QH

Để thực hiện đúng tinh thần mà Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất: Công tác lập pháp “không chỉ dừng lại ở việc khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn, điểm nghẽn, mà còn phải đi trước, mở đường, dẫn dắt cho phát triển của đất nước, khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức lao động, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn, tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, hiện đại, có tính đột phá, tạo động lực và không gian mới cho phát triển đất nước.

Với các báo cáo về kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước, công tác dân nguyện, các báo cáo tổng kết thực hiện các kế hoạch 5 năm trình Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là nội dung quan trọng, là cơ sở hoạch định các chính sách giai đoạn 2026-2030, hướng tới đạt được các mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước. Một số nội dung đã được Trung ương thảo luận tại Hội nghị vừa qua.

Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu xem xét kỹ lưỡng để thể chế hóa thật đúng đắn, đầy đủ những chủ trương, chính sách, định hướng lớn đã được Trung ương quyết định, đề xuất được những giải pháp, chính sách thật sự đột phá, hình thành nền tảng thể chế và chính sách đồng bộ, tạo động lực mạnh mẽ cho đất nước giai đoạn tới.

Cho ý kiến về công tác nhân sự

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, phiên họp sẽ cho ý kiến về 4 vấn đề quan trọng trình Quốc hội: chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035; việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030; việc trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại theo đề nghị của Chủ tịch nước; và công tác nhân sự.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; phân bổ dự toán, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025…

Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tập trung xem xét các vấn đề cả về nội dung và công tác tổ chức để chuẩn bị cho Kỳ họp đặc biệt quan trọng tới đây.

“Khối lượng công việc lớn, áp lực cao, nhưng đề nghị các cơ quan phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, phối hợp chặt chẽ, quyết tâm hoàn thành việc xem xét tất cả các nội dung đúng tiến độ thời gian đã được dự kiến”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.