Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Cần Thơ phải khẳng định vai trò trung tâm của vùng

TPO - Phát biểu tại Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ TP. Cần Thơ (nhiệm kỳ 2025-2030), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Thành phố phải bứt phá mạnh mẽ, khẳng định vị thế trung tâm và động lực phát triển của Đồng bằng sông Cửu Long, xứng tầm đô thị trực thuộc Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành công phu, bài bản, nghiêm túc, đúng tinh thần Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị. Đại hội lần này mở ra tư duy lãnh đạo mới, mô hình quản trị mới, ý chí và khát vọng phát triển mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Báo cáo tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ qua dù đối mặt nhiều khó khăn, Cần Thơ vẫn đạt nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, quy mô kinh tế hơn 312.600 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 7,4%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 96,9 triệu đồng, thu ngân sách hơn 105.000 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,7%. Nhiều dự án hạ tầng giao thông, cầu, cảng biển, sân bay quốc tế được mở rộng; môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện rõ rệt.

Giáo dục - đào tạo giữ vai trò trung tâm của vùng; y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, từng bước khẳng định vị trí trung tâm y tế chất lượng cao. Khoa học - công nghệ, an sinh xã hội, đời sống người dân ngày càng nâng cao; quốc phòng - an ninh được củng cố; hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế mở rộng; năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng các cấp được nâng lên.

Bên cạnh thành tựu, Chủ tịch Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của TP. Cần Thơ, khi công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có mặt chưa đạt yêu cầu; năng lực một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng nhiệm vụ. Cùng đó, giải ngân đầu tư công còn chậm; kết cấu hạ tầng thiếu tính kết nối; chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực khoa học - công nghệ còn hạn chế. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, đánh giá đúng mức, chỉ rõ nguyên nhân chủ quan để có giải pháp khắc phục.

Chủ tịch Quốc hội nêu 5 yêu cầu trọng tâm với Cần Thơ nhiệm kỳ tới, trong đó phải xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, coi công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”. Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thu hút nhân tài. Thực hiện đồng bộ 7 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, chủ động kiến nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách đặc thù; phát triển khoa học – công nghệ, chuyển đổi số.

Phát triển kinh tế gắn bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; phát huy lợi thế sân bay quốc tế, cảng biển, đường cao tốc; xây dựng Cần Thơ thành trung tâm logistics, công nghiệp chế biến nông - thủy sản công nghệ cao, dịch vụ, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ của vùng. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành đảng bộ TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh vai trò nòng cốt của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chuẩn bị tốt bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031.

Đáng chú ý, theo Chủ tịch Quốc hội, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Thành ủy Cần Thơ giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ. Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Quang Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030.

Thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng ông Đỗ Thanh Bình và Lê Quang Tùng nhận trọng trách mới, tin tưởng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, sẽ bế mạc sáng 28/9.