Cần Thơ lan tỏa mô hình giảm nghèo bền vững gắn chuyển đổi số

TPO - Không chỉ là tập huấn nghiệp vụ, hội nghị khu vực phía Nam về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tại TP. Cần Thơ còn hướng tới mục tiêu lan tỏa phong trào xóa nghèo, nâng cao đời sống nhân dân bằng những cách làm mới, gắn chuyển đổi số.

Sáng 25/9, tại TP. Cần Thơ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững khu vực phía Nam.

Phát biểu tại hội nghị, bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, thời gian qua, Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững luôn được Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị đặc biệt quan tâm và nhận được sự đồng thuận của người dân. Đây không chỉ nhiệm vụ chiến lược, còn giải pháp toàn diện nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và hướng tới phát triển bền vững.

Bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Theo bà Hà Thị Nga, kết quả hai Chương trình MTQG đã góp phần cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nhanh, bền vững; diện mạo nông thôn khởi sắc. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, thu nhập và mức sống người dân ngày càng được cải thiện. Hội nghị lần này hướng đến đổi mới cách thức triển khai, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn mới, đặc biệt ứng dụng chuyển đổi số.

“Hội nghị tập huấn có tính tương tác cao, với sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành, chuyên gia, báo cáo viên và cả những cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội trong lĩnh vực nông nghiệp. Chương trình được livestream rộng rãi để cán bộ Mặt trận và người quan tâm cùng theo dõi, trao đổi”, bà Hà Thị Nga cho biết.

Bà Nga nhấn mạnh, mục tiêu của hội nghị không chỉ truyền tải chủ trương, chính sách mới, còn kết hợp trải nghiệm thực tế, tạo sự khác biệt, đổi mới nội dung và cách thức tổ chức.

“Hội nghị mang ý nghĩa kép, vừa trang bị kiến thức mới về chuyển đổi số cho cán bộ Mặt trận, vừa tạo diễn đàn để các đại biểu chia sẻ mô hình hay, cách làm sáng tạo của địa phương trong công tác giảm nghèo”, bà Nga nói.

Quang cảnh hội nghị tập huấn xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe chuyên đề về kết quả xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và định hướng nhiệm vụ giai đoạn mới; chuyển đổi số trong hoạt động Mặt trận, kinh nghiệm ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp.

Đại diện TP. Cần Thơ cũng chia sẻ kết quả thực hiện Chương trình MTQG và ứng dụng chuyển đổi số, sau đó các đại biểu tham gia tọa đàm, trao đổi và đi thực tế mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu của địa phương - mô hình đã tạo việc làm cho hàng ngàn lao động trong nhiều năm qua.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ cho biết, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, TP. Cần Thơ có 103 xã trên diện tích 6.360 km² với dân số gần 4,2 triệu người. Thành phố giàu tiềm năng nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp chế biến, dịch vụ logistics và du lịch. Nhiều năm qua, Cần Thơ đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, xây dựng nông thôn mới nâng cao và giảm nghèo bền vững. Hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành cực tăng trưởng của cả nước, trung tâm động lực của ĐBSCL.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ.

Đến nay, Cần Thơ có 59/72 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 15 xã đạt chuẩn nâng cao, 2 xã kiểu mẫu. Phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã xây dựng, sửa chữa gần 11.500 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và người có công, hoàn thành trước thời hạn ngày 1/7/2025, dấu ấn nổi bật trong công tác giảm nghèo.

Hội nghị lần này tập trung nhiều chuyên đề sát thực tiễn, đặc biệt ứng dụng mạng xã hội, chuyển đổi số trong công tác Mặt trận, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo, đáp ứng nhu cầu của cán bộ Mặt trận trong giai đoạn mới.

Bà Đào tin tưởng, hội nghị sẽ lan tỏa khí thế, tạo động lực để cán bộ Mặt trận đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.