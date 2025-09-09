Từ vườn ổi đến 'đại sứ' xóa đói giảm nghèo

TPO - Ở thôn Đồng Đạng, phường Hoành Bồ (Quảng Ninh), cái tên Ân Văn Kim giờ đã trở nên quen thuộc không chỉ với bà con trong vùng mà cả với nhiều du khách. Ông là một trong những nông dân tiên phong biến vườn ổi của gia đình thành mô hình du lịch nông nghiệp hướng đi mới giúp nông dân nâng cao thu nhập và góp phần thay đổi diện mạo quê hương.

Ông Ân Văn Kim với sản phẩm ổi Hoành Bồ.

Cây ổi mở lối thoát nghèo

Những năm trước đây, gia đình ông Kim chỉ dựa vào mấy sào ruộng, thu nhập bấp bênh, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Khi cây ổi Hoành Bồ được đưa vào trồng thử nghiệm, ông mạnh dạn chuyển đổi đất canh tác, dồn hết tâm sức vào loại cây ăn quả mới mẻ này.

Vỏ láng, cùi dày, hạt mềm, vị ngọt thanh đặc trưng của ổi Hoành Bồ nhanh chóng chinh phục thị trường, mở ra hy vọng đổi đời cho nhiều hộ dân.

Nhờ chăm chỉ và chịu khó học hỏi kỹ thuật, mỗi năm vườn ổi của ông Kim cho năng suất cao, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Không chỉ dừng lại ở bán quả, ông còn ấp ủ suy nghĩ làm sao để cây ổi mang lại giá trị nhiều hơn cho cộng đồng.

Ngôi nhà khang trang của gia đình ông Kim nhờ vườn ổi.

Từ chính những trăn trở ấy, mô hình “du lịch nông nghiệp nông thôn” ra đời. Ông Kim tận dụng vườn ổi sẵn có, kết hợp với ao cá của gia đình, dựng thêm chòi nghỉ để du khách có thể vừa trải nghiệm hái ổi, vừa câu cá, vừa thưởng thức bữa cơm dân dã.

“Ban đầu cũng lo lắng, nhưng không ngờ khách kéo đến ngày càng đông, nhất là dịp cuối tuần hay lễ Tết. Cả nhà tôi nay thành… hướng dẫn viên bất đắc dĩ, vừa giới thiệu cây ổi, vừa hướng dẫn khách tham quan”, ông Kim cười chia sẻ.

Vườn ổi giờ không chỉ là nơi làm kinh tế, mà còn là điểm hẹn trải nghiệm. Các đoàn học sinh tìm đến để học ngoại khóa, tìm hiểu cách trồng, cách chăm cây, cách hái quả. Tiếng cười rộn rã của trẻ nhỏ giữa vườn ổi như tiếp thêm động lực cho người nông dân quê Hoành Bồ.

Bữa cơm tự tay ông Kim nấu để phục vụ khách đến trải nghiệm.

Ước mơ làm giàu từ mảnh đất quê hương

Không dừng ở lợi ích cá nhân, ông Kim còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc và phát triển mô hình du lịch cho bà con trong xã. Nhiều hộ dân khác cũng đang học theo, xây dựng thêm những điểm trải nghiệm, góp phần hình thành tuyến du lịch cộng đồng đặc sắc.

Ở Đồng Đạng, câu chuyện không chỉ của riêng nhà ông Kim. Tấm gương “làm ổi biết làm du lịch” lan sang nhiều hộ khác. Ở ngay thôn, gia đình anh Chu Văn Tuấn có hơn 6.000 m² ổi, biết gối vụ nên quanh năm có quả để đón khách trải nghiệm.

“Các cháu cứ ríu rít hỏi tôi cây ổi trồng thế nào, hái ra sao,” anh Tuấn cười, “rồi tấm tắc khen ổi ngon.” Họ dựng thêm chòi ổi, mở lối đi, giữ vệ sinh trong vườn, những điều nhỏ tạo nên một “tuyến trải nghiệm” nông nghiệp liên hoàn.

Du khách hoan hỉ mỗi khi đến trải nghiệm hái ổi, câu cá và thưởng thức đặc sản gà đồi của gia đình ông Kim.

Từ nỗi lo “cái ăn, cái mặc” trước đây, nay gia đình ông Kim và nhiều hộ gia đình trong thôn đã có thu nhập ổn định, đời sống khấm khá hơn. Điều quan trọng hơn, cây ổi Hoành Bồ đã gieo thêm niềm tin cho cả cộng đồng: rằng từ bàn tay cần cù và sự sáng tạo, nông dân hoàn toàn có thể thoát nghèo, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.

“Chúng tôi chỉ mong muốn làm ra sản phẩm sạch, ngon, vừa bán được giá, vừa mang lại niềm vui trải nghiệm cho khách. Nếu cây ổi trở thành thương hiệu lớn, thì đó cũng là hạnh phúc của người nông dân chúng tôi”, ông Kim bày tỏ.