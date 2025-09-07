Chàng trai người Mông và hành trình đưa bà con cùng thoát nghèo

TPO - Với đam mê khám phá cùng khát vọng thoát nghèo, chàng trai Vàng A Di (SN 1989, bản Tà Phềnh, xã Tân Yên, tỉnh Sơn La) đã mạnh dạn khai phá và “đánh thức” tiềm năng du lịch từ bãi đá tai mèo và “sống lưng khủng long” hùng vĩ giữa núi rừng Tây Bắc.

Anh Vàng A Di.

Tận dụng ưu đãi của thiên nhiên

Từ quốc lộ 6 (phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La), men theo 30km đường quanh co vắt qua những sườn núi, du khách sẽ đến bản Tà Phềnh. Đến đầu bản, Vàng A Di đã có mặt để đón khách. Anh dẫn chúng tôi đi bộ thêm một đoạn thì đến A Di Homestay nằm giữa vườn hoa trái – ngôi nhà mang đậm hơi thở văn hóa người Mông.

Hiện tại, A Di Homestay có 1 phòng cộng đồng, 2 phòng riêng, đủ sức phục vụ khoảng 30 du khách. Không gian homestay được thiết kế đậm chất truyền thống: tường rào được xây bằng đá, nhà gỗ mộc mạc, bên trong treo các vật dụng sinh hoạt thường ngày của đồng bào Mông.

Quanh nhà, A Di trồng nhiều loài hoa, tạo cảnh quan sinh động để du khách vừa tham quan, vừa có thể hòa mình vào thiên nhiên. Đặc biệt, từ hiên nhà, khách có thể ngắm trọn vẹn núi rừng Tây Bắc huyền ảo trong màn sương giăng phủ.

“Tôi muốn giữ nguyên những nét truyền thống của đồng bào Mông trong homestay để giới thiệu đến du khách nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình”, A Di chia sẻ.

Cảnh quan A Di Homestay.

Mỗi dịp cuối tuần, homestay lại trở nên rộn ràng hơn với những hoạt động trải nghiệm: giã bánh dày, thêu hoa văn trên trang phục truyền thống, tham gia trò chơi dân gian, thưởng thức ẩm thực đặc sắc, hay cùng nhảy múa theo tiếng khèn, tiếng sáo trong các buổi giao lưu văn nghệ. Quanh khuôn viên còn có vườn và ao cá, mang lại không khí trong lành, yên bình...

Điểm nhấn khiến nhiều du khách ấn tượng là những bộ trang phục truyền thống của đồng bào Mông được treo trang trọng trên tường – vừa là vật trang trí, vừa gợi nhớ bản sắc văn hóa.

Chia sẻ về con đường khởi nghiệp, A Di cho biết, ngày mới lập gia đình, anh từng thử nhiều mô hình trồng trọt nhưng không như mong đợi. Trong những lần đi thực tế, tìm cơ hội kinh doanh, A Di nhận ra rằng quê hương mình có lợi thế thiên nhiên và bản sắc văn hóa độc đáo, hoàn toàn có thể làm du lịch cộng đồng để phát triển kinh tế.

Năm 2018, tận dụng lợi thế cảnh quan, khí hậu mát mẻ của quê hương, A Di bắt đầu xây dựng homestay, kinh doanh du lịch cộng đồng.

Khách du lịch tham gia trải nghiệm thực tế tại A Di Homestay.

"Xã Tân Yên có bãi đá tai mèo cổ, núi “sống lưng con khủng long” ngày càng thu hút khách du lịch. Tận dụng lợi thế của thiên nhiên, tôi đầu tư 100 triệu đồng vay từ bạn bè, người thân, bắt đầu xây dựng homestay mang đậm dấu ấn văn hóa người Mông. Mỗi năm, tôi lại tích góp để đầu tư thêm, đến nay số vốn bỏ vào đã hơn 600 triệu đồng và dần thu hút đông du khách trong và ngoài nước”.

Anh Nguyễn Văn Hải (Hà Nội), du khách từng trải nghiệm tại A Di Homestay chia sẻ: “Đến đây, tôi không chỉ được sống trong không gian đậm chất văn hóa người Mông, ngắm cảnh núi non tuyệt đẹp, mà còn được thưởng thức các món ăn ngon do chính chủ nhà chế biến. Tôi chắc chắn sẽ quay lại nơi này”.

Đến A Di Homestay du khách được thưởng thức nét đẹp ngôi nhà truyền thống đồng bào Mông.

Đưa bà con cùng đi để thoát nghèo

Người dân quê A Di bao đời chỉ quen với nương rẫy, trồng ngô, trồng sắn, nên cái nghèo cứ đeo bám từ đời này qua đời khác.

Từ những thành công bước đầu, A Di đang từng bước vận động người dân bản Tà Phềnh cùng tham gia làm du lịch cộng đồng. Để thuyết phục bà con, nhất là thanh niên trong bản, anh thiết kế nhiều tour trải nghiệm như xuống suối bắt cá, bắt ốc, qua đó giúp họ hình dung rõ hơn về cách kết hợp nông nghiệp và du lịch.

“Điều quan trọng là thay đổi tư duy, để bà con hiểu rằng ngoài việc làm nương, họ có thể làm du lịch, vừa tăng thu nhập, vừa giữ gìn bản sắc. Tôi đang cố gắng vận động bà con xây dựng môi trường sạch đẹp, đồng thời bảo tồn những nét văn hóa truyền thống để phát triển du lịch bền vững”, A Di chia sẻ.

Bãi đá tai mèo tuyệt đẹp ở bản Tà Phềnh

Hiện nay, A Di Homestay đón khoảng hơn 100 đoàn khách mỗi năm, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Không dừng lại ở đó, A Di mong muốn trong tương lai có thể biến bản Tà Phềnh thành quần thể du lịch cộng đồng mang đậm bản sắc văn hóa Mông, kết nối với các điểm du lịch trong vùng để hình thành tuyến tham quan đa dạng, phong phú.

“Tôi sẽ tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm du lịch và ẩm thực, để nơi đây trở thành điểm dừng chân hấp dẫn trên hành trình khám phá Tây Bắc”, A Di khẳng định.

Đến đây du khách được "săn mây" trên núi “sống lưng khủng long” hùng vĩ giữa núi rừng Tây Bắc