Hàng không - Du lịch

Google News

Bức tranh mùa thu ruộng bậc thang không thể rời mắt ở Sơn La

Viết Hà Viết Hà
Vinh Đỗ

TPO - Mỗi độ thu về, Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La lại bừng sáng trong sắc vàng óng ả của những thửa ruộng bậc thang chín rộ. Không chỉ mang đến bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, mùa vàng nơi đây còn gắn với lễ hội truyền thống, góp phần phát triển du lịch và nâng cao đời sống của đồng bào nơi đây.

tp-12.jpg
Cuối tháng 8, đầu tháng 9 hằng năm, xã Ngọc Chiến lại khoác lên mình áo vàng rực rỡ khi lúa chín trải dài khắp các triền ruộng bậc thang﻿. Cảnh sắc như bức tranh mùa thu sống động giữa núi rừng, đẹp đến nao lòng bất kỳ ai có dịp ghé qua.
tp-2.jpg
Nằm cách trung tâm tỉnh gần 180 km, xã Ngọc Chiến ở độ cao hơn 1.800 m, với khí hậu mát mẻ quanh năm, là vùng đất lý tưởng trồng lúa nếp. Những thửa ruộng bậc thang﻿ uốn lượn như tấm lụa vàng óng, kết hợp cùng sương sớm và sườn núi tạo nên khung cảnh thiên nhiên nên thơ, khiến du khách như lạc vào miền cổ tích thuần khiết.
tp-3.jpg
Giống lúa nếp tan - đặc sản nổi bật của Ngọc Chiến, hạt gạo dẻo thơm, ngọt ngào, không chỉ nâng cao thu nhập cho bà con mà còn trở thành “linh hồn” của mùa vàng. Trong không khí nhộn nhịp ngày gặt, tiếng cười nói hòa cùng hương lúa mới tỏa khắp làng﻿, tạo nên ấn tượng khó phai cho mỗi du khách.
tp-4.jpg
Một điểm nhấn không thể thiếu trong đời sống tinh thần của nhân dân tại xã Ngọc Chiến là Lễ hội cúng cơm mới﻿, được tổ chức từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9.
tp-1.jpg
Mùa lúa chín Ngọc Chiến đã trở thành thương hiệu du lịch của địa phương. Sự tăng trưởng du lịch kéo theo nhu cầu lưu trú, ẩm thực, vận chuyển cộng đồng… giúp đời sống người dân không ngừng cải thiện và nâng cao thu nhập (thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/năm).
tp-11.jpg
Nhờ sự hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia và sự đồng lòng của người dân, xã Ngọc Chiến (cũ) đã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2023. Đáng chú ý, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều hiện chỉ còn 7,4%, giảm mạnh so với những năm trước.
tp-9.jpg
Bản làng ở xã Ngọc Chiến nhìn từ trên cao.

Ông Nguyễn Sơn Lâm - Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến - chia sẻ: “Mùa lúa chín và Lễ hội cúng cơm mới là thời điểm đẹp nhất trong năm, thu hút rất đông khách du lịch đến tham quan. Hiện nay, chúng tôi đang phát triển du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp và văn hóa bản địa như hướng đi bền vững. Về lâu dài, xã sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo tồn di sản văn hóa để Ngọc Chiến trở thành điểm đến hấp dẫn của vùng Tây Bắc”.

Viết Hà Viết Hà
Vinh Đỗ
#mùa vàng #ruộng bậc thang #núi rừng Tây Bắc #du lịch #phượt #du lịch cộng đồng

