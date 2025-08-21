Bức tranh mùa thu ruộng bậc thang không thể rời mắt ở Sơn La

Ông Nguyễn Sơn Lâm - Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến - chia sẻ: “Mùa lúa chín và Lễ hội cúng cơm mới là thời điểm đẹp nhất trong năm, thu hút rất đông khách du lịch đến tham quan. Hiện nay, chúng tôi đang phát triển du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp và văn hóa bản địa như hướng đi bền vững. Về lâu dài, xã sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo tồn di sản văn hóa để Ngọc Chiến trở thành điểm đến hấp dẫn của vùng Tây Bắc”.