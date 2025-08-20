Người phụ nữ Tày mở lối thoát nghèo cho bà con dân tộc ở Bắc Ninh

TPO - Chị Phan Thị Vinh ở xã An Lạc (tỉnh Bắc Ninh) trở thành tấm gương thoát nghèo điển hình ở địa phương. Chị còn mở lối giúp nhiều chị em ở xã An Lạc thoát khỏi cảnh nghèo đói.

Hướng đi mới

Chiều cuối tuần, nắng vàng như mật ong trải dài trên những thửa ruộng ở xã An Lạc (tỉnh Bắc Ninh). Chị Phan Thị Vinh cặm cụi làm việc trên đồng ruộng. Người phụ nữ dân tộc Tày này đã bước sang tuổi 50, nhưng chưa nghĩ đến chuyện “nghỉ hưu”.

“Tôi vẫn còn yêu đồng ruộng, vẫn mê làm giàu, chưa muốn nghỉ ngơi. Mình còn sức khỏe nên vẫn còn muốn phấn đấu làm kinh tế. Mình phải làm thì người khác mới tin lời nói của mình”, chị Vinh mở đầu câu chuyện.

Nở nụ cười hiền, chị Vinh chia sẻ, xã An Lạc là vùng xa xôi, có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống. Cuộc sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Trước kia, khi mới xây dựng gia đình, vợ chồng chị rất nghèo. Lúc ấy, cơm không đủ ăn. Vì nghèo quá, nên hai vợ chồng chị không dám đẻ nhiều, chỉ có một con.

Lúc ấy, chị Vinh và chồng chỉ có hơn sào ruộng, làm không đủ thóc ăn. Vợ chồng chị vào rừng lấy măng, đào củ các loại cây đem ra chợ bán lấy tiền đong gạo, nhưng vẫn không đủ ăn. Chị và chồng phải đi làm thuê kiếm sống. Hai vợ chồng thay phiên nhau sang tỉnh Quảng Ninh làm thuê.

“Tôi và chồng thay nhau sang Quảng Ninh làm thuê rất nhiều việc để có tiền nuôi sống gia đình. Chúng tôi đi làm nửa tháng ở Quảng Ninh có chút tiền lại mang về nhà đong gạo cho con ăn, rồi lại đi làm thuê nơi đất khách quê người”, chị Vinh tâm sự.

Chị Vinh không chỉ là điển hình làm kinh tế giỏi mà còn giúp nhiều người khác vươn lên thoát nghèo.

Cuộc sống gia đình chị bắt đầu thay đổi từ năm 2010, khi ở địa phương nhiều người đi làm công ty nên ruộng bỏ hoang. Lúc này, chị mượn ruộng bỏ không của bà con hàng xóm về làm. Nhờ vậy, gia đình chị có đủ gạo, không còn phải lo cái ăn. Nhưng cái nghèo thì vẫn đeo bám gia đình chị. Câu chuyện thoát nghèo, vươn lên làm giàu của chị chỉ bắt đầu khi tìm hướng đi mới.

Đó là thời điểm 2019, lúc đó chị Vinh đang tham gia công tác Hội Phụ nữ ở địa phương. Qua công tác hội, chị quen biết với tấm gương làm kinh tế giỏi ở nơi khác, trong đó có mô hình trồng khoai tây liên kết với công ty. Đây là mô hình mới phù hợp với điều kiện địa phương, chị bắt tay vào làm.

Mới đầu, chị liên kết với một công ty trồng vài sào khoai tây. Chị mời những người đã thành công từ mô hình kinh tế này ở nơi khác về làm cùng để học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật. Vụ đầu cho thu hoạch kết quả khả quan. Chị tiếp tục mạnh dạn mở rộng diện tích. Chị còn thuê thêm ruộng của người dân trong và ngoài thôn để trồng khoai tây. Đến nay, chị trồng hơn 2 mẫu khoai tây/vụ.

“Mô hình trồng khoai tây giúp tôi có thu nhập hơn 100 triệu đồng/vụ. Nhờ vậy, gia đình tôi đã thoát nghèo. Điều quan trọng là mô hình kinh tế này còn mở hướng đi mới giúp nhiều người dân trong thôn vươn lên thoát nghèo”, chị Vinh cho hay.

Cùng chị em thoát nghèo

Mấy năm gần đây, xã An Lạc xuất hiện ngày càng nhiều những khu ruộng trồng khoai tây mang lại nguồn thu lớn cho bà con nông dân, nhất là đồng bào dân tộc thuộc diện hộ nghèo. Thành công này có đóng góp rất lớn của chị Phan Thị Vinh.

Chị Vinh không chỉ là người mở đường làm mô hình trồng khoai tây liên kết với công ty mà còn phổ biến cách làm kinh tế này đến bà con trong thôn, nhất là những hộ nghèo. Chị kể, mới đầu giới thiệu mô hình trồng khoai tây liên kết với công ty đến người dân trong thôn, bà con vẫn còn e ngại vì sợ rủi ro nên nhiều người chưa muốn làm.

Người dân trong thôn học theo chị Vinh trồng khoai tây liên kết công ty, trong đó nhiều người vươn lên thoát nghèo.

“Khi tôi làm thành công, có đồng ra đồng vào, gia đình thoát nghèo. Lúc đó, bà con trong thôn mới bắt đầu tin vào tôi và cùng trồng khoai tây liên kết với công ty”, chị Vinh chia sẻ.

Mới đầu, có 8 hộ trong thôn học theo chị Vinh trồng khoai tây. Công ty cung cấp giống, phân bón, thuốc trừ sâu và bao tiêu sản phẩm. Chị ân cần chỉ bảo cách làm, truyền kinh nghiệm cho bà con. Nhờ vậy, những người trồng khoai tây trong thôn có được những thành công ban đầu, thêm nguồn thu nhập.

Thấy được hiệu quả cách làm kinh tế này, nhiều người trong thôn học theo chị Vinh trồng khoai tây. Mỗi năm, số người trong thôn trồng khoai tây lại tăng lên. Đến nay, có 98 hộ trong thôn trồng khoai tây liên kết công ty, với diện tích khoảng 45 mẫu. Nhà ít trồng vài sào, nhà làm nhiều lên đến hơn 1 mẫu.

Chị Vinh nhẩm tính, trừ chi phí, một sào khoai tây thu lãi khoảng 4 triệu đồng. Bởi vậy, nhiều gia đình có thêm thu nhập hàng chục triệu đồng/vụ khoai tây. Đối với hộ nghèo, đây là nguồn thu đáng kể, giúp họ vươn lên thoát nghèo.

Chị Phạm Thị Hợi – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Lạc cho biết, chị Phan Thị Vinh là một điển hình trong làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo của xã. Điều đáng quý, chị còn giúp nhiều bà con đồng bào dân tộc, nhất là những hộ nghèo phát triển mô hình trồng khoai tây liên kết công ty để làm kinh tế. Nhờ vậy, nhiều hộ nghèo trong xã có thêm nguồn thu nhập, giúp thoát cảnh nghèo khó, vươn lên làm giàu.