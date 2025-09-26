Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ tiến hành phiên trù bị

TPO - Chiều 26/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên trù bị, với sự tham dự của 485 đại biểu đại diện cho hơn 141.000 đảng viên thuộc 109 đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Tại phiên trù bị, Đại hội thông qua chương trình làm việc; bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí, Đoàn Thư ký 3 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu 3 đồng chí.

Đại hội cũng thống nhất quy chế, nội quy làm việc, thành lập 9 tổ đại biểu và bố trí địa điểm sinh hoạt cho từng tổ.

Bí thư Thành uỷ Cần Thơ - Đỗ Thanh Bình phát biểu.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025 kêu gọi các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy chế, thời gian làm việc và tích cực đóng góp ý kiến để góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Đại hội lần này diễn ra với chủ đề: “Phát huy truyền thống đoàn kết; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; huy động mọi nguồn lực, đột phá, sáng tạo, hội nhập quốc tế, phát triển TP. Cần Thơ nhanh, bền vững, hiện đại” - thể hiện quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân Cần Thơ trong giai đoạn mới. Phương châm hành động là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đặt ra 28 chỉ tiêu cụ thể gồm 8 chỉ tiêu về kinh tế, 7 chỉ tiêu về xã hội, 4 chỉ tiêu về môi trường, 3 chỉ tiêu về hạ tầng, 3 chỉ tiêu về xây dựng Đảng - hệ thống chính trị và 3 chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Báo cáo cũng xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 10 nhóm giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Ba khâu đột phá gồm: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế; đầu tư đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là giao thông, hạ tầng số, logistics; đổi mới tư duy, hoàn thiện cơ chế chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân. Đây được coi là nền tảng quan trọng để khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm động lực và một cực tăng trưởng của quốc gia trong thời gian tới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) diễn ra trong 3 ngày, từ 26 - 28/9/2025. Đại hội chính thức khai mạc vào 7h30 ngày 27/9.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030).

Trước đó vào sáng cùng ngày, lãnh đạo TP. Cần Thơ cùng đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ các Vua Hùng, Tượng đài Bác Hồ và Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố. Tham dự đoàn có ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Thành ủy Cần Thơ; ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; ông Trần Văn Lâu - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố; ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thành ủy, cùng các Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Cần Thơ và đại biểu dự Đại hội.