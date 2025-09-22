Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tiến hành phiên trù bị

TPO - Sáng 22/9, tại Học viện Thanh thiếu niên (Hà Nội), Đại hội Đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 tiến hành phiên trù bị.

Dự đại hội có 346 đại biểu, đại diện cho hơn 5.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.



Tại phiên làm việc, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã điều hành phần bầu Đoàn Chủ tịch; Đoàn thư ký; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam điều hành phần bầu Đoàn Chủ tịch; Đoàn thư ký; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội. Ảnh: Như Ý.



Các đại biểu dự đại hội đã bầu 14 đồng chí vào Đoàn Chủ tịch; bầu 3 đồng chí vào Đoàn thư ký; bầu 9 đồng chí vào Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.



Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Xuân Tùng.



Các đại biểu cũng biểu quyết thông qua chương trình đại hội, nội quy, quy chế của đại hội.

Đại hội cũng nghe báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...

Đại hội sẽ chia 5 tổ thảo luận để lắng nghe các ý kiến góp ý vào các Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu biểu quyết tại đại hội. Ảnh: Như Ý.

