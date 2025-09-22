Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tiến hành phiên trù bị

Dự đại hội có 346 đại biểu, đại diện cho hơn 5.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Tại phiên làm việc, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã điều hành phần bầu Đoàn Chủ tịch; Đoàn thư ký; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội.
Các đại biểu dự đại hội đã bầu 14 đồng chí vào Đoàn Chủ tịch; bầu 3 đồng chí vào Đoàn thư ký; bầu 9 đồng chí vào Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.
Các đại biểu cũng biểu quyết thông qua chương trình đại hội, nội quy, quy chế của đại hội.
Đại hội cũng nghe báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...
Đại hội sẽ chia 5 tổ thảo luận để lắng nghe các ý kiến góp ý vào các Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra trong hai ngày 22-23/9 tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, là đại hội đầu tiên được tổ chức của 6 đảng bộ trực thuộc Trung ương.
Dự thảo báo cáo chính trị của đại hội có chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức lãnh đạo; tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng, chung sức bước vào kỷ nguyên phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.
Phương châm hành động của đại hội là: Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển.