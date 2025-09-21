Đoàn đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra trong hai ngày 22-23/9, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, là đại hội đầu tiên được tổ chức của 6 đảng bộ trực thuộc Trung ương. Sẽ có 350 đại biểu dự đại hội, trong đó có 31 đại biểu đương nhiên, 18 đại biểu được bầu và 301 đại biểu chỉ định.

Dự thảo báo cáo chính trị của đại hội có chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức lãnh đạo; tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng, chung sức bước vào kỷ nguyên phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”. Phương châm hành động của đại hội là: Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển.