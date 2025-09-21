Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Đoàn đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xuân Tùng - Trường Phong

TPO - Sáng 21/9, Đoàn đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ), các đoàn thể Trung ương vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

tp-mattran-toquoc-daihoi21.jpg
Sáng 21/9, Đoàn đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
tp-mattran-toquoc-daihoi22.jpg
Vòng hoa của đoàn đại biểu mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".
tp-mattran-toquoc-daihoi17.jpg
tp-mattran-toquoc-daihoi19.jpg
tp-mattran-toquoc-daihoi18.jpg
Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dẫn đầu đoàn đại biểu.
tp-mattran-toquoc-daihoi16.jpg
tp-mattran-toquoc-daihoi13.jpg
tp-mattran-toquoc-daihoi12.jpg
tp-mattran-toquoc-daihoi14.jpg
Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
tp-mattran-toquoc-daihoi11.jpg
Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương cũng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.
tp-mattran-toquoc-daihoi9.jpg
mattran-toquoc-daihoi7.jpg
mattran-toquoc-daihoi6.jpg
tp-mattran-toquoc-daihoi5.jpg
Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.
tp-mattran-toquoc-daihoi2.jpg
Đoàn đại biểu dành phút mặc niệm, tri ân các Anh hùng Liệt sĩ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra trong hai ngày 22-23/9, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, là đại hội đầu tiên được tổ chức của 6 đảng bộ trực thuộc Trung ương. Sẽ có 350 đại biểu dự đại hội, trong đó có 31 đại biểu đương nhiên, 18 đại biểu được bầu và 301 đại biểu chỉ định.

Dự thảo báo cáo chính trị của đại hội có chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức lãnh đạo; tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng, chung sức bước vào kỷ nguyên phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”. Phương châm hành động của đại hội là: Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển.

Xuân Tùng - Trường Phong
#Chủ tịch Hồ Chí Minh #đoàn đại biểu #viếng lăng Bác #Đại hội MTTQ các đoàn thể Trung ương #Đảng bộ MTTQ #Đại hội Đảng bộ MTTQ các đoàn thể Trung ương

