Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng hệ thống đánh giá viên chức 3 tháng một lần

TPO - Chủ tịch Quốc hội cho rằng, chọn cán bộ phải đủ đức, đủ tài, đủ tâm và đủ sức (phải có sức khỏe), có nhiệt huyết với công việc. "Quy định của Đảng đã có đánh giá 3 tháng một lần, thì viên chức cũng nằm trong diện phải đánh giá xem hoàn thành hay không hoàn thành, chứ không thể tuyển vào là ở trong bộ máy suốt đời”, Chủ tịch Quốc hội, nhấn mạnh.

Đánh giá đa chiều dựa trên kết quả sản phẩm công việc

Sáng 29/9, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật Viên chức (sửa đổi). Đại diện cơ quan trình, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết, dự thảo luật hướng tới đổi mới cơ chế, phương thức tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo vị trí việc làm.

Trong đó, lần sửa đổi này sẽ đổi mới công tác tuyển dụng viên chức theo hướng quy định rõ việc tuyển dụng được thực hiện theo 2 hình thức: thi tuyển và xét tuyển; bổ sung quy định về tiếp nhận đối với người có kinh nghiệm công tác ở cả khu vực công và khu vực tư vào làm viên chức.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long. Ảnh: QH

Cùng với đó, luật sửa đổi cũng hướng đến việc mở rộng quyền của viên chức, cho phép ký hợp đồng thực hiện hoạt động nghề nghiệp, tham gia góp vốn, điều hành các doanh nghiệp nếu pháp luật về phòng chống tham nhũng không cấm hoặc pháp luật chuyên ngành không có quy định khác, đồng bộ với các luật chuyên ngành về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo.

Dự thảo luật cũng xác định vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập gồm vị trí việc làm quản lý; vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; và vị trí việc làm hỗ trợ. Đồng thời, lần sửa đổi này cũng hướng đến thể chế hóa chủ trương, chính sách khuyến khích viên chức đổi mới sáng tạo; bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Cùng với đó, Chính phủ cũng đề xuất đổi mới cơ chế đánh giá viên chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân và xã hội. Qua đó, dự thảo quy định nguyên tắc, thẩm quyền đánh giá bảo đảm thường xuyên, liên tục, đa chiều dựa trên kết quả, sản phẩm công việc, chất lượng dịch vụ công và sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp để đánh giá viên chức.

Đặc biệt, luật sửa đổi nhấn mạnh đến việc ứng dụng công nghệ số, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về viên chức bảo đảm công khai, minh bạch trong đánh giá, quản lý và phát triển đội ngũ viên chức; đồng thời xây dựng cơ chế sàng lọc viên chức khi xác định không đáp ứng được yêu cầu.

Chọn cán bộ "đủ đức, đủ tài, đủ tâm và đủ sức"

Đại diện cơ quan thẩm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Trường Giang cho biết, cơ quan thẩm tra cơ bản tán thành với việc chuyển đổi phương thức quản lý viên chức theo vị trí việc làm như dự thảo luật để phù hợp với xu thế cải cách khu vực công hiện nay.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Trường Giang. Ảnh: QH

Cơ quan này cũng tán thành quy định viên chức được ký kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà không trái với thoả thuận tại hợp đồng làm việc và pháp luật không cấm nhằm tận dụng năng lực, kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức.

Về tuyển dụng viên chức, cơ quan thẩm tra đề nghị thẩm quyền này nên do cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện; trong một số trường hợp thẩm quyền tuyển dụng viên chức được phân cấp cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ.

“Quy định như vậy cũng thống nhất với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phân cấp, góp phần phát huy tính tự chủ, sáng tạo của các đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị”, ông Giang nêu rõ.

Nêu ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, luật sửa đổi cần đảm bảo tăng cường tính minh bạch và chống lạm dụng trong việc tuyển dụng. "Linh hoạt" nhưng viên chức vào nhiều mà không đủ tiêu chuẩn thì không được.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: QH

Nhấn mạnh “cán bộ là cái gốc của công việc”, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, chọn cán bộ phải đủ đức, đủ tài, đủ tâm và đủ sức (phải có sức khỏe), có nhiệt huyết với công việc.

“Vậy làm sao xây dựng hệ thống đánh giá viên chức trong thời gian tới. Bây giờ quy định của Đảng đã có đánh giá 3 tháng một lần, thì viên chức cũng nằm trong diện phải đánh giá xem hoàn thành hay không hoàn thành, chứ không thể tuyển vào là ở trong bộ máy suốt đời”, Chủ tịch Quốc hội cho hay.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, mở rộng quyền của viên chức nhưng phải cân bằng với trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích chung. Xây dựng đội ngũ viên chức phải chuyên nghiệp, tạo cơ chế linh hoạt trong tuyển dụng; đảm bảo quyền lợi chính đáng của viên chức, đảm bảo đồng bộ với các luật liên quan.

Dự án Luật Viên chức sửa đổi sẽ được trình Quốc hội xem xét và thông qua tại Kỳ họp thứ 10, khai mạc vào tháng 10 tới đây.