Quốc hội họp ít, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp nhiều hơn

TPO - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị nghiên cứu theo hướng Quốc hội họp ít nhưng Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp nhiều hơn và đề cao hơn vai trò của các ủy ban. Theo ông, đây là vấn đề rất lớn gắn với việc đổi mới và hiện đại hóa tổ chức hoạt động của Quốc hội.

Nhiệm kỳ đặc biệt

Tiếp tục chương trình phiên họp, sáng 29/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng cho biết, khóa XV là nhiệm kỳ đặc biệt, hoạt động trong bối cảnh đầy thử thách và biến động. Khối lượng và áp lực công việc tăng gấp nhiều lần so với các nhiệm kỳ trước, với nhiều vấn đề hệ trọng, nhiều nội dung mới, phức tạp, chưa từng có tiền lệ.

“Trước bối cảnh đó, Quốc hội đã khẳng định vai trò cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, đổi mới sáng tạo, công khai, minh bạch, dân chủ và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, để lại những dấu ấn nổi bật, tạo nền tảng vững chắc để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới”, ông Tùng cho hay.

Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng. Ảnh: QH

Theo ông Tùng, trong nhiệm kỳ vừa qua, Quốc hội đã phát huy mạnh mẽ vai trò trong việc hoàn thiện thể chế, pháp luật, đặc biệt, việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 kịp thời thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng, nhất là về sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước theo hướng “tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, sát thực tiễn”.

Hoạt động lập pháp có sự đổi mới mạnh mẽ về phương pháp, tư duy, quy trình xây dựng, chủ động, chuẩn bị từ sớm từ xa; đặc biệt, phát huy vai trò “đi trước một bước về thể chế”, dám quyết định những vấn đề khó, những lĩnh vực chưa có tiền lệ, phản ứng kịp thời với những tình huống mới.

“Các chính sách luôn lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để góp phần giải phóng sức sản xuất, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho sự nghiệp phát triển đất nước”, ông Tùng cho hay.

Bên cạnh đó, hoạt động giám sát được tăng cường, đi vào thực chất, góp phần quan trọng vào công tác hoàn thiện pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm soát quyền lực nhà nước, hoạt động của bộ máy nhà nước, trách nhiệm thực thi công vụ, được cử tri, nhân dân đồng tình, đánh giá cao...

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI được xác định là dấu mốc quan trọng trên chặng đường phát triển mới của đất nước, có ý nghĩa định hướng tương lai, bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc. Tình hình trên đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ rất lớn đối với công tác của Quốc hội, đặc biệt là nhiệm vụ hoàn thiện thể chế với yêu cầu “biến cải cách thể chế thành lợi thế cạnh tranh, thành động lực phát triển”.

Trong bối cảnh đó, Quốc hội khóa XV kiến nghị Quốc hội khóa XVI và các khóa tiếp theo cần tiếp tục đổi mới tư duy, thực hiện tốt 3 chức năng quan trọng nhất là lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước...

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi. Ảnh: QH

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị nghiên cứu theo hướng Quốc hội họp ít nhưng Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp nhiều hơn và đề cao hơn vai trò của các ủy ban. Theo ông, đây là vấn đề rất lớn gắn với việc đổi mới và hiện đại hóa tổ chức hoạt động của Quốc hội.

Cùng quan điểm, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, công tác xây dựng pháp luật là “một cái điểm sáng” trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Ông cũng thống nhất trong công tác xây dựng pháp luật, cần tiếp tục giao trách nhiệm lớn hơn cho các ủy ban và Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan làm việc thường xuyên.

Về hoạt động giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đề nghị phân tích đầy đủ hơn về hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật. “Đây là một thành tựu mà trong nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng rất chú trọng chỉ đạo và có nhiều đổi mới so với các nhiệm kỳ trước”, ông Tùng cho hay.