Lý do đại biểu Quốc hội đề nghị kiểm toán lĩnh vực bất động sản

TPO - Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải cho rằng, mặc dù quỹ nhà ở nhiều nhưng người có nhu cầu thực lại không thể tiếp cận được, do nguồn cung chủ yếu tập trung vào phân khúc cao cấp, đắt tiền, xa xỉ trong khi phân khúc vừa túi tiền lại thiếu hụt.

Ảnh hưởng đến quyết định kết hôn vì mua nhà quá khó khăn

Chiều 25/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2026, báo cáo công tác năm 2025 và báo cáo công tác nhiệm kỳ của Kiểm toán nhà nước.

Nêu ý kiến tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải cho biết, qua tiếp xúc cử tri cho thấy, người dân đang “rất băn khoăn về thị trường bất động sản”.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: QH

Bà Hải lý giải, hiện nay thị trường bất động sản có tính thanh khoản rất thấp và tồn tại sự chênh lệch, bất hợp lý rất lớn giữa nhu cầu mua và giá cả.

Theo bà, đây là một vấn đề đang rất nóng và cấp thiết, đòi hỏi sự vào cuộc của nhiều cơ quan như kiểm toán, thanh tra, kiểm tra để cùng tìm ra nguyên nhân gốc rễ. “Phải bắt đúng bệnh và có phương thuốc điều trị phù hợp", bà Nguyễn Thanh Hải nêu rõ.

Cũng theo bà Hải, thực tế cho thấy, nhu cầu của người mua rất lớn nhưng lại chênh lệch quá xa so với khả năng tài chính của đại đa số người dân.

Mặc dù quỹ nhà ở nhiều nhưng người có nhu cầu thực lại không thể tiếp cận được do nguồn cung chủ yếu tập trung vào phân khúc cao cấp, đắt tiền, xa xỉ trong khi phân khúc vừa túi tiền lại thiếu hụt.

Theo bà, vấn đề này thậm chí trở thành một vấn đề xã hội lớn, ảnh hưởng đến quyết định kết hôn của giới trẻ, bởi họ không thể an cư để lạc nghiệp, khi việc mua nhà quá khó khăn, kể cả với người có thu nhập tương đối cao.

Bà Nguyễn Thanh Hải cũng nhắc lại, khi họp tổ ở Trung ương có cùng tổ và Tổng Kiểm toán Nhà nước phát biểu dự kiến tới đây có kiểm toán về lĩnh vực bất động sản.

Vì vậy, bà Hải đề nghị Kiểm toán Nhà nước quan tâm, nêu rõ nét, cụ thể hơn các nội dung kiểm toán liên quan đến thị trường bất động sản trong kế hoạch năm 2026, nhằm đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Kiểm toán chuyên đề nhà ở xã hội của 6 tỉnh, thành phố

Trước đó, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn đã báo cáo tại phiên họp về phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2026. Về kiểm toán chuyên đề, ông cho biết, Kiểm toán Nhà nước sẽ tập trung vào 5 chuyên đề lớn, gồm kiểm toán quản lý, sử dụng kinh phí mua sắm và đầu tư thường xuyên của ngành y tế.

Cùng đó là việc thanh kiểm tra việc quản lý thuế; việc quản lý dự vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 của 15 tỉnh, thành phố; chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021 -2025 của 7 địa phương; kiểm toán chuyên đề về nhà ở xã hội của 6 tỉnh, thành phố.

Cùng với đó, cơ quan này cũng tập trung kiểm toán những vấn đề nóng được dư luận xã hội, Quốc hội và cử tri quan tâm, gắn với kế hoạch giám sát tối cao của Quốc hội và giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.