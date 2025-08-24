Kiểm toán nhà nước đã chuyển 38 vụ việc sang cơ quan điều tra

TPO - Trong 10 năm qua, Kiểm toán nhà nước đã chuyển 38 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán sang cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Xây dựng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Kiểm toán nhà nước (KTNN) trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vừa được diễn ra ngày 23/8.

Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng được hai cơ quan ký kết vào tháng 3/2015. Tổng KTNN Ngô Văn Tuấn cho biết, ngay sau khi được ký kết, hai cơ quan đã nỗ lực phối hợp thực hiện tốt các nội dung trong quy chế, qua đó góp phần làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Tổng KTNN Ngô Văn Tuấn. Ảnh M.Thúy

Theo ông, khi xây dựng kế hoạch kiểm toán hằng năm, KTNN luôn tham khảo, xin ý kiến Ban Nội chính Trung ương, đặc biệt về những cuộc kiểm toán chuyên đề tập trung vào những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, dễ xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trong 10 năm qua, KTNN đã chuyển 38 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán sang cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật; chuyển 3 vụ việc do Thanh tra KTNN nhận thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; 2 vụ việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật...

Trong thời gian tới, hai cơ quan sẽ tập trung phối hợp tham mưu, đề xuất về chủ trương, chính sách lớn của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực này; tăng cường phối hợp trong xây dựng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Hai bên cũng tăng cường phối hợp trong tham mưu phát hiện và xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy theo dõi, chỉ đạo xử lý...

Không để các kết luận kiểm toán “chìm xuồng”

Kết luận hội nghị, ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá, trong 10 năm thực hiện quy chế, hai cơ quan đã tích cực phối hợp, tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, tập trung các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, các vấn đề bức xúc, dư luận xã hội quan tâm.

Ông Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu. Ảnh: M.Thúy

Mới đây nhất, hai cơ quan đã tích cực phối hợp tham mưu xây dựng đề án “Quan điểm, chủ trương xử lý vi phạm pháp luật về đất đai xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực”. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 182, xác định rõ quan điểm, chủ trương xử lý vi phạm.

Hai cơ quan cũng đang khẩn trương nghiên cứu, đề xuất, vận dụng quan điểm, chủ trương nêu trong Kết luận số 182, góp phần khơi thông nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ, khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, đột phá, không tham nhũng, vụ lợi.

Cùng với đó, hai cơ quan cũng triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực qua hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Lễ ký Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan. Ảnh: M. Thúy

Trong thời gian tới, ông Phan Đình Trạc đề nghị hai cơ quan tập trung nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp trong tham mưu hoàn thiện thể chế, khắc phục được những sơ hở, bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng hiệu tài chính công, tài sản công.

Hai cơ quan cần tăng cường phối hợp xác định rõ, nhận diện chính xác những lĩnh vực có nhiều nguy cơ và dư luận về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để cảnh báo sớm, tham mưu chỉ đạo xử lý, với quan điểm “xử lý một vụ cảnh tỉnh cả một vùng”.

Cùng với đó, cần phối hợp rà soát việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán, xác định rõ trách nhiệm và thời gian hoàn thành, không để “chìm xuồng”, đùn đẩy trách nhiệm, nhất là sau khi vận hành tổ chức bộ máy mới.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng lưu ý kịp thời trao đổi thông tin về những biểu hiện những nhiễu, tiêu cực trong thi hành nhiệm vụ của đảng viên, cán bộ, công chức hai cơ quan để uốn nắn, chấn chính hoặc xử lý kịp thời.