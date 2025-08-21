Sẽ dùng AI kiểm soát chất lượng báo cáo kiểm toán

TPO - Kiểm toán Nhà nước sẽ sử dụng AI trong việc tổng hợp toàn bộ các báo cáo kiểm toán trong vòng 5 năm trở lại đây của tất cả các khu vực. KTNN cũng sẽ ứng dụng AI vào việc kiểm soát chất lượng báo cáo kiểm toán.

Bài học từ những “gã khổng lồ”

Ngày 21/8, Đoàn thanh niên Quốc hội và Kiểm toán Nhà nước (KTNN) phối hợp tổ chức tọa đàm ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động KTNN và các cơ quan của Quốc hội.

Chia sẻ tại tọa đàm, ông Bùi Quốc Dũng - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước - nhìn nhận, công nghệ thông tin và AI đang trở thành xu thế tất yếu. KTNN đang tập trung phát triển các ứng dụng AI để hỗ trợ xác định, lựa chọn đơn vị được kiểm toán; ứng dụng AI trong việc phân tích, đánh giá và tổng hợp các phát hiện và kiến nghị kiểm toán…

Ông Bùi Quốc Dũng - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước phát biểu. Ảnh: PV.

Theo ông Dũng, KTNN đã thí điểm ứng dụng AI tại cuộc kiểm toán chuyên đề việc đầu tư, ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin, các hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số tại một số địa phương và đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.

AI đã hỗ trợ kiểm toán viên phân tích dữ liệu và lựa chọn mẫu kiểm toán hiệu quả hơn; đã cập nhật tự động các quy định pháp luật, so sánh đối chiếu dữ liệu trên phạm vi rộng để có các đánh giá chính xác, toàn diện và hỗ trợ kiểm toán viên đưa ra kết luận khách quan hơn”, ông Dũng chia sẻ.

Ông Bùi Quốc Dũng khẳng định, đây là tiền đề để KTNN xây dựng hệ sinh thái kiểm toán số, từng bước chuyển đổi phương pháp kiểm toán chọn mẫu truyền thống sang kiểm toán 100% dữ liệu.

Lãnh đạo KTNN cho rằng, AI vừa mở ra cơ hội nhưng cũng là thách thức lớn đối với lực lượng thanh niên. Có chuyên gia ở nước ngoài từng ví von rằng, thanh niên đang "cưỡi trên ngọn sóng AI", nếu thuận lợi họ sẽ thành công, nhưng nếu không kịp thích nghi thì chính làn sóng đó sẽ nhấn chìm.

Cũng tại tọa đàm, ông Đặng Xuân Phương - Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội - đề nghị, các đoàn viên thanh niên với sức trẻ của mình cần tiên phong, ham học hỏi, tự học nâng tầm nhận thức để ứng dụng trong hoạt động chuyên môn.

Ông Phương lưu ý, trong thời gian tới, từng đoàn viên thanh niên cần tích cực tiếp cận với các vấn đề mới, coi chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, góp phần triển khai thành công các đề án chuyển đổi số.

Theo ông Dũng, một số bài học lịch sử và câu chuyện của nhiều thương hiệu lớn - những “gã khổng lồ” nhưng sụp đổ vì không kịp thích ứng với sự thay đổi công nghệ, dẫn tới bị “bỏ lại phía sau”. Từ đó, ông Dũng cho rằng, đoàn viên thanh niên không chỉ là người sử dụng công nghệ, mà phải là lực lượng dẫn dắt quá trình chuyển đổi số của và Quốc hội.

Hướng tới bảo mật cấp độ 4

Trao đổi với báo chí bên lề tọa đàm, Phó Tổng KTNN Bùi Quốc Dũng cho biết, đến thời điểm này, an toàn bảo mật thông tin của KTNN đã đạt được cấp độ 3, phấn đấu đến năm 2026 sẽ đạt cấp độ 4. Đây là cấp độ rất cao, với hệ thống tài chính ngân hàng cũng chỉ đạt được ở cấp độ 4.

Sau khi đạt cấp độ 4, KTNN sẽ nhận dữ liệu trực tiếp từ các tổ chức tài chính tín dụng trong lĩnh vực ngân hàng. “Đây là xu hướng không thể đảo ngược, các đơn vị kiểm toán lớn trên thế giới đã triển khai ứng dụng AI trong hoạt động kiểm toán”, ông Dũng nói.

Theo ông, những báo cáo dữ liệu, đặc biệt liên quan đến lĩnh vực tài chính, tín dụng ngân hàng là dữ liệu lớn, nếu dùng phương pháp truyền thống, làm thủ công bằng tay thì rất khó có thể thực hiện được.

“Khi ứng dụng AI, họ có thể chắt lọc, tìm ra những lỗi sai sót từ những cơ sở dữ liệu như vậy”, ông Dũng cho hay.

Trong thời gian tới, KTNN xác định ứng dụng AI sẽ là mũi nhọn trong việc chuyển đổi. Qua đó, KTNN sẽ sử dụng AI trong việc tổng hợp toàn bộ các báo cáo kiểm toán trong vòng 5 năm trở lại đây của tất cả các khu vực. KTNN cũng sẽ ứng dụng AI vào việc kiểm soát chất lượng báo cáo kiểm toán.