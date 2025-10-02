Chủ tịch Quốc hội: Rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh của Quốc hội

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý về việc tham mưu hướng dẫn triển khai các bước rà soát, bổ sung quy hoạch đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và các chức danh của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.

Sáng 2/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì họp giao ban lãnh đạo Quốc hội đánh giá tình hình triển khai các nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong tháng 10 và 3 tháng cuối năm.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, trong 9 tháng đầu năm, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, trong đó có nhiều việc chưa có tiền lệ, được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tháng 10 và 3 tháng cuối năm là cao điểm với nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, đặc biệt là tổ chức Kỳ họp thứ 10 - Kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV với khối lượng công việc rất lớn. Trong đó, chỉ tính riêng nhiệm vụ lập pháp đến nay dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua gần 50 dự án luật, nghị quyết.

Vì thế, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tập trung cao độ, triển khai nghiêm túc, kịp thời các ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban hằng tháng của lãnh đạo chủ chốt; tham mưu tiếp tục triển khai đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý về việc tham mưu hướng dẫn triển khai các bước rà soát, bổ sung quy hoạch đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và các chức danh của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tiếp tục thực hiện định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và xây dựng đề án định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; tích cực chuẩn bị để tổ chức diễn đàn về xây dựng pháp luật.

Đặc biệt, cần chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, chương trình và các điều kiện bảo đảm để tổ chức Kỳ họp thứ 10; chuẩn bị kỹ phiên họp thứ 50 và các phiên họp khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tiếp tục triển khai các hoạt động giám sát.

Lãnh đạo Quốc hội cũng nhấn mạnh đến việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 10; hoàn thiện, tiếp thu ý kiến dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội...