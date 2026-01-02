Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Nội sắp họp xem xét công tác cán bộ

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - HĐND TP. Hà Nội sẽ tổ chức kỳ họp thứ 30 vào ngày 5/1 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có công tác cán bộ.

Ngày 2/1, Thường trực HĐND TP. Hà Nội cho biết, kỳ họp thứ 30 HĐND thành phố sẽ được tổ chức ngày 5/1 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Ngoài xem xét một số tờ trình của UBND thành phố, kỳ họp sẽ xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Được biết, thời gian gần đây, Hà Nội thực hiện luân chuyển, điều động một loạt cán bộ, trong đó có nhân sự của HĐND TP. Hà Nội. Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy điều động ông Đỗ Văn Trường (SN 1977), Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố đến công tác tại Ban Nội chính Thành ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy.

z7359369099950-f73db32a362fa81ad3d98e8ed3790d90.jpg
Ngày 24/12/2025, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong và Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được giao nhiệm vụ mới.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hoài Đức, nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để kiện toàn giữ chức Chủ tịch HĐND xã Hoài Đức nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định, điều động, chỉ định ông Đàm Văn Huân, Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để kiện toàn chức vụ Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

z7325193612775-cdf5c9a44373a3e9af281381f38365d4.jpg
Kỳ họp thứ 29 HĐND TP. Hà Nội.

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Tuấn Thịnh, Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khóa XV, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chuyên Mỹ, nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để kiện toàn giữ chức Chủ tịch HĐND xã Chuyên Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định, phân công, giới thiệu bà Bạch Liên Hương (SN 1975), Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, ứng cử để bầu giữ chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Thường vụ Thành ủy điều động ông Trần Thanh Hà (SN 1975), Chánh Văn phòng Thành ủy đến công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố, giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố.

Thanh Hiếu
#Kỳ họp #Công tác cán bộ #Tờ trình #Hà Nội #HĐND Thành phố

Xem thêm

Cùng chuyên mục