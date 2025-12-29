Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

TPO - Ông Bùi Văn Nở - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long, được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 29/12, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc điều động ông Bùi Văn Nở - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Bùi Văn Nở (55 tuổi), quê quán tỉnh Vĩnh Long, có trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Tiến sĩ Văn hóa học; trình độ chính trị cử nhân; chuyên viên cao cấp quản lý Nhà nước.

Ông Bùi Văn Nở nhận quyết định của Ban Bí thư điều động giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết chúc mừng ông Bùi Văn Nở được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh đồng thời bày tỏ tin tưởng tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bùi Văn Nở sẽ phát huy kinh nghiệm, cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh Bùi Văn Nở khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh cũng thông báo việc ông Nguyễn Thành Vững - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh, được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2025 - 2030.