Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

Hữu Huy - Tường Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Bùi Văn Nở - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long, được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 29/12, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc điều động ông Bùi Văn Nở - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Bùi Văn Nở (55 tuổi), quê quán tỉnh Vĩnh Long, có trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Tiến sĩ Văn hóa học; trình độ chính trị cử nhân; chuyên viên cao cấp quản lý Nhà nước.

311ea5906255ed0bb444.jpg
Ông Bùi Văn Nở nhận quyết định của Ban Bí thư điều động giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết chúc mừng ông Bùi Văn Nở được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh đồng thời bày tỏ tin tưởng tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bùi Văn Nở sẽ phát huy kinh nghiệm, cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh Bùi Văn Nở khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh cũng thông báo việc ông Nguyễn Thành Vững - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh, được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hữu Huy - Tường Minh
#Bùi Văn Nở #Tỉnh ủy Tây Ninh #Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra #cán bộ đảng #Vĩnh Long

Xem thêm

Cùng chuyên mục