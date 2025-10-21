Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Bà Lường Thị Vân Anh được Ban Bí thư chuẩn y chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La

Viết Hà

TPO - Ngày 21/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y nhân sự Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2025 – 2030.

a-cnubkt.jpg
Nhân sự Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt.

Theo Quyết định số 2473-QĐNS/TW ngày 15/10/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ mới gồm 13 đồng chí; chuẩn y bà Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2025 – 2030. Các ông, bà: Đàm Thanh Tùng, Lương Thị Hoài Thu và Kha Mạnh Sâm được chuẩn y giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phát biểu tại hội nghị, bà Lường Thị Vân Anh, đề nghị tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và cán bộ, công chức cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động nghiên cứu, nắm vững các quy định, hướng dẫn của Trung ương, vận dụng linh hoạt, phù hợp thực tiễn địa phương; tập trung xây dựng chương trình, quy chế làm việc, quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Bà Lường Thị Vân Anh tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khách quan, công tâm và gương mẫu, tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Sơn La ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Viết Hà
