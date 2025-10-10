Ông Nguyễn Quang Hưng làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên

TPO - Ông Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên, được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025–2030.

Chiều 9/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định Ủy viên, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025–2030.

Tại hội nghị, ông Phạm Văn Khuê - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy viên, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025–2030 gồm 11 đồng chí.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa trao quyết định cho ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: B.T

Ông Bùi Tiến Duy giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban. Các ông, bà: Doãn Trung Phúc, Cao Sáng, Phạm Thị Hải Lý, Đặng Hồng Tâm, Nguyễn Thanh Phong giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhấn mạnh nhiệm vụ của tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 rất nặng nề với nhiều chỉ tiêu cao hơn, khó hơn, địa bàn rộng hơn; cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhanh chóng ổn định tổ chức, tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Ông Nghĩa yêu cầu mỗi cán bộ, công chức của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chú trọng đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; Làm tốt công tác phòng ngừa, tăng cường kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong toàn hệ thống chính trị; Thực hiện tốt các quy định, nguyên tắc của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; Tích cực, chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thực hiện toàn diện các kế hoạch, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời làm tốt việc hướng dẫn các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.