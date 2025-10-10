Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ông Nguyễn Quang Hưng làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên, được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025–2030.

Chiều 9/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định Ủy viên, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025–2030.

Tại hội nghị, ông Phạm Văn Khuê - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy viên, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025–2030 gồm 11 đồng chí.

Ông Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên, được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025–2030.

tinh-uy-hung-yen-1760062997.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa trao quyết định cho ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: B.T

Ông Bùi Tiến Duy giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban. Các ông, bà: Doãn Trung Phúc, Cao Sáng, Phạm Thị Hải Lý, Đặng Hồng Tâm, Nguyễn Thanh Phong giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhấn mạnh nhiệm vụ của tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 rất nặng nề với nhiều chỉ tiêu cao hơn, khó hơn, địa bàn rộng hơn; cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhanh chóng ổn định tổ chức, tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Ông Nghĩa yêu cầu mỗi cán bộ, công chức của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chú trọng đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; Làm tốt công tác phòng ngừa, tăng cường kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong toàn hệ thống chính trị; Thực hiện tốt các quy định, nguyên tắc của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; Tích cực, chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thực hiện toàn diện các kế hoạch, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời làm tốt việc hướng dẫn các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trần Hoàng
#Chuyển đổi nhân sự tỉnh Hưng Yên #Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025–2030 #Phát triển công tác kiểm tra giám sát #Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra #Nhiệm vụ và chiến lược của tỉnh Hưng Yên

Xem thêm

Cùng chuyên mục