Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ông Nguyễn Xuân Lưu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, Giám đốc Sở Tài chính được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành ngày làm việc chính thức thứ hai.

Trước đó, chiều 16/10, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII gồm 75 người.

Tại Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII đã bầu 17 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khoá XVIII.

Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVII được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030. 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVIII, gồm các ông, bà: Trần Sỹ Thanh, Nguyễn Văn Phong, Phùng Thị Hồng Hà và Nguyễn Trọng Đông.

tienphong-1710xuanluu.jpg
Ông Nguyễn Xuân Lưu được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội. Ảnh: PV.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVIII gồm 12 người. Ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, Giám đốc Sở Tài chính được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa XVIII.

Trước đó, ông Hoàng Trọng Quyết (SN1964) – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khoá XVII, không tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVIII do quy định về độ tuổi.

Tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu (SN 1969) có nhiều năm công tác ở Hà Nội, trải qua các chức vụ: Chủ tịch, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân (cũ); Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội.

Trường Phong
#Hà Nội #Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội #Nguyễn Xuân Lưu #Thành ủy Hà Nội #nhân sự mới Hà Nội #Giám đốc Sở Tài chính làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội #nhân sự mới nhất

Xem thêm

Cùng chuyên mục