Ông Nguyễn Xuân Lưu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội

TPO - Ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, Giám đốc Sở Tài chính được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành ngày làm việc chính thức thứ hai.

Trước đó, chiều 16/10, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII gồm 75 người.

Tại Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII đã bầu 17 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khoá XVIII.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVII được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030. 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVIII, gồm các ông, bà: Trần Sỹ Thanh, Nguyễn Văn Phong, Phùng Thị Hồng Hà và Nguyễn Trọng Đông.

Ông Nguyễn Xuân Lưu được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội. Ảnh: PV.



Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVIII gồm 12 người. Ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, Giám đốc Sở Tài chính được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa XVIII.

Trước đó, ông Hoàng Trọng Quyết (SN1964) – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khoá XVII, không tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVIII do quy định về độ tuổi.

Tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu (SN 1969) có nhiều năm công tác ở Hà Nội, trải qua các chức vụ: Chủ tịch, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân (cũ); Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội.