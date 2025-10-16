Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bí thư Bùi Thị Minh Hoài và hai Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội tái cử Ban Chấp hành khóa XVIII

Trường Phong
TPO - Trong danh sách trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, có Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVII Bùi Thị Minh Hoài; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khoá XVII Nguyễn Văn Phong và Phó Bí thư Thành uỷ khoá XVII, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh.

Chiều 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã bầu 75 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, trúng cử Ban chấp hành khóa XVIII với số phiếu cao nhất với 99,27%.

tienphong-1610bophieu.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVII Bùi Thị Minh Hoài bỏ phiếu bầu cử tại đại hội. Ảnh: Như Ý.

Có hai Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVII tái cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khoá XVIII, gồm: ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khoá XVII; ông Trần Sỹ Thanh - Phó Bí thư Thành ủy khoá XVII, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Cùng tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khoá XVIII, còn có một số Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khoá XVII, gồm: ông Nguyễn Trọng Đông - Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông Hà Minh Hải - Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội khoá XVII; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an thành phố; ông Đỗ Anh Tuấn - Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội khoá XVII; bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; ông Nguyễn Doãn Toản - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội khoá XVII; bà Bùi Huyền Mai - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội.

Ngay sau khi được bầu, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ họp phiên đầu tiên. Kết quả hội nghị sẽ được thông báo vào sáng mai, 17/10.

Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ có 17 người; số lượng Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội gồm 4 người.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ ra mắt đại hội vào ngày mai, 17/10. Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVIII sẽ có bài phát biểu trước Đại hội.

Trường Phong
#Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội #Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội #Nhân sự Đại hội Hà Nội

