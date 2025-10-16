75 người trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

TPO - Chiều 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã bầu 75 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, trúng cử Ban chấp hành khóa XVIII với số phiếu cao nhất với 99,27%.

Ngay sau khi được bầu, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ họp phiên đầu tiên. Kết quả hội nghị sẽ được thông báo vào sáng mai, 17/10.



Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ có 17 người; số lượng Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội gồm 4 người.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ ra mắt đại hội vào ngày mai, 17/10. Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVIII sẽ có bài phát biểu trước Đại hội.

