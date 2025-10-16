Hà Nội lựa chọn cán bộ dựa trên ‘dữ liệu, sản phẩm cụ thể'

TPO - Theo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải, việc lựa chọn cán bộ phải dựa trên dữ liệu, tiêu chuẩn và sản phẩm cụ thể; khuyến khích, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Xây dựng đội ngũ cán bộ có chuyên môn, có tri thức, kỹ năng và tư duy số, minh bạch với bản lĩnh chính trị, tinh thần phụng sự.

Sáng 16/10, tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Hà Minh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố Hà Nội đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện và nổi bật.

Trong đó, Đảng bộ đã tham mưu đổi mới công tác tổ chức, cán bộ, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 18 và các kết luận của Trung ương, sắp xếp tinh gọn bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp thông suốt; đồng thời đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đảng viên, công chức trên nền tảng số, phục vụ quản lý và đánh giá minh bạch, khoa học.

Đảng bộ đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với chuyển đổi số, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, chuyển từ “phát hiện – xử lý” sang “phòng ngừa – cảnh báo sớm”; đồng thời ban hành cơ chế bảo vệ, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung. Đặc biệt, đã thí điểm thành công 4 thủ tục hành chính Đảng trên môi trường số; vận hành phòng họp không giấy, báo cáo số tập trung, ký số toàn trình, hình thành mô hình “Đảng bộ số – Đảng viên số – Quản trị thông minh”.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải tham luận tại đại hội. Ảnh: Như Ý.



Nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, bên cạnh những kết quả đạt được và thời cơ thuận lợi mới, Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố cũng đang đứng trước không ít thách thức, ông Hải cho rằng, cần phải đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho rằng, phải có đột phá trong đổi mới phương thức lãnh đạo – “lấy dữ liệu làm căn cứ vận hành và ra quyết định; lấy đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển; lấy niềm tin của Nhân dân làm thước đo hiệu quả.” Đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, đào tạo, đánh giá cán bộ, nâng cao năng lực và văn hóa công vụ minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu quả.



Trong số 5 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung, ông Hải cho biết, cần đổi mới phương thức lãnh đạo và năng lực tham mưu chiến lược. Chuyển tư duy từ “quản lý sang phục vụ, từ hành chính sang kiến tạo, từ mệnh lệnh sang đồng hành”; phát huy vai trò tiên phong của cơ quan Đảng thành phố trong quản trị, vận hành, phân tích dự báo, kiểm tra giám sát, ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện, coi “công dân số – trí tuệ nhân tạo – dữ liệu lớn” là ba trụ cột quan trọng; hình thành kho dữ liệu lớn “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”, phục vụ phát triển; xây dựng “Đảng bộ số - Đảng viên số”.

"Cần đột phá trong công tác tổ chức và cán bộ – lấy hiệu quả, mức độ hài lòng, uy tín làm thước đo. Mọi lựa chọn cán bộ phải dựa trên dữ liệu, tiêu chuẩn và sản phẩm cụ thể; khuyến khích, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Xây dựng đội ngũ cán bộ có chuyên môn, có tri thức, kỹ năng và tư duy số, minh bạch với bản lĩnh chính trị, tinh thần phụng sự", ông Hải nói.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh, sẽ đổi mới đánh giá cán bộ bằng dữ liệu số, dựa trên mục tiêu và kết quả then chốt, OKR – KPI – Dashboard; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả với quan điểm “việc gì xã hội làm tốt hơn hãy để xã hội làm"; "việc gì công nghệ, máy móc làm được – nhanh hơn, minh bạch hơn – hãy để máy làm.” Thực hiện phân cấp, phân quyền, ủy quyền mạnh mẽ, gắn với trách nhiệm giải trình và sản phẩm đầu ra.

Hà Nội cũng tuyển dụng, bố trí, thay thế cán bộ theo phương châm “Có vào – có ra, có lên – có xuống”, coi đây là việc bình thường, trở thành văn hóa công vụ, đảm bảo công bằng, minh bạch, nhằm liên tục nâng cao chất lượng và tạo động lực phấn đấu trong toàn hệ thống.

Một vấn đề quan trọng, theo ông Hải, cần xây dựng văn hoá, đạo đức công vụ văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp - Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “cần – kiệm – liêm – chính – chí công vô tư”, xây dựng đội ngũ nói đi đôi với làm, tận tâm, tận lực, liêm chính, sáng tạo, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo. Đưa văn hóa số, minh bạch hóa trở thành nền tảng mới của văn hóa công vụ hiện đại.