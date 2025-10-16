30 bí thư xã, phường trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVIII

TPO - Trong số 75 người trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 có 30 bí thư đảng ủy xã, phường trên địa bàn thành phố.

Chiều 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã bầu 75 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đại biểu bầu cử tại đại hội. Ảnh: Như Ý.



Trong Thường trực Thành ủy Hà Nội khoá XVII, có 3 người tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVIII, gồm bà Bùi Thị Minh Hoài – Bí thư Thành ủy khoá XVII; ông Trần Sỹ Thanh – Phó Bí thư khoá XVII, Chủ tịch UBND TP; ông Nguyễn Văn Phong – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khoá XVII. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn (SN1966) – Phó Bí thư Thành uỷ khoá XVII, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội không tái cử Ban Chấp hành khoá XVIII, do quy định về độ tuổi.

Cùng không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 vì quy định về độ tuổi, còn có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khoá XVII, gồm: Ông Hoàng Trọng Quyết (SN1964)– Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khoá XVII; ông Lê Hồng Sơn (SN1964) – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP; bà Nguyễn Lan Hương (SN1968) – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

Các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khoá XVII tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030, gồm: ông Nguyễn Trọng Đông - Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông Hà Minh Hải - Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội khoá XVII; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an thành phố; ông Đỗ Anh Tuấn - Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội khoá XVII; bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; ông Nguyễn Doãn Toản - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội khoá XVII; bà Bùi Huyền Mai - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội.

Trong danh sách, có các ông, bà: Vũ Đăng Định, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm; Nguyễn Việt Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Lâm; Trần Thị Phương Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cầu Giấy; Nguyễn Xuân Linh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Mai; Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa; Đường Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng; Lê Minh Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Thất; Bùi Duy Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sóc Sơn; Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh; Nguyễn Quang Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Từ Liêm; Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chương Mỹ; Nguyễn Trúc Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Đồng; Phạm Quang Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình; Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Đông; Nguyễn Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nghĩa Đô; Trần Đức Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn; Nguyễn Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thanh; Nguyễn Doãn Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Thọ;

Bùi Thị Thu Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vân Đình; Nguyễn Đình Khuyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ; Bùi Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hồng Hà; Chu Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hai Bà Trưng; Nguyễn Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Xuyên; Bùi Hoàng Phan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Oai;

Lưu Ngọc Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thượng Cát; Nguyễn Tiến Thiết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa; Phạm Tuấn Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam; Nguyễn Tiến Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Trì; Nguyễn Hoàng Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoài Đức; Nguyễn Văn Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ô Diên; Nguyễn Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Anh.