Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ

Viết Hà
TPO - Ngày 9/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị thực hiện quy trình về công tác cán bộ và xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền. Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ.

a2.jpg
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ bỏ phiếu giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã tiến hành các bước thực hiện quy trình công tác cán bộ, giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng thời, hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 13 đồng chí. Theo đó, ông Nguyễn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ được chỉ định giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bà Hoàng Thị Thúy Vân, Tỉnh ủy viên, được chỉ định giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Các ông Nguyễn Duy Khiêm, Nguyễn Hữu Sơn, Nguyễn Thành Chung và Đào Quý Cường được chỉ định giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ chúc mừng các đồng chí được Ban Bí thư tin tưởng chỉ định tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới. Ông Trương Quốc Huy đề nghị tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và từng thành viên tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh.

a1-3192.jpg
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy tặng hoa chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Cũng trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác như phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh; chủ trương thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ; phương án hợp nhất, sắp xếp các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Viết Hà
#Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy #Ban Bí thư #Tỉnh ủy Phú Thọ #kiểm tra đảng #bổ nhiệm #bầu Chủ tịch HĐND tỉnh #Phú Thọ

