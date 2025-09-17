Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn nghỉ hưu trước tuổi

TPO - Trong tổng số hơn 2.500 trường hợp tinh giản biên chế theo Nghị định 178/2025/NĐ-CP có nhiều cán bộ chủ chốt của tỉnh Lạng Sơn và mới đây, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy và Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã có đơn xin nghỉ chế độ.

Xác nhận thông tin với phóng viên, ông Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn cho biết đã làm đơn gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy và được nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 15/9/2025. Ông Trưởng cho biết, lý do nghỉ trước tuổi là tạo điều kiện cho công cuộc tinh gọn bộ máy cũng như sức khỏe dạo này giảm sút.

Tương tự, ông Hoàng Văn Ngôn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã làm đơn và được nghỉ chế độ từ ngày 1/9/2025 vì lý do sức khỏe.

Ông Nguyễn Công Trưởng (giữa).

Sáng 17/9, Hội đồng Nhân dân tỉnh (HĐND) Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 40 (kỳ họp chuyên đề) để quyết nghị một số nội dung quan trọng. Trong đó, kỳ họp đã thực hiện quy trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với 2 ông Nguyễn Công Trưởng và Hoàng Văn Ngôn vì lý do sức khỏe và nghỉ chế độ hưu trí.

HĐND tỉnh Lạng Sơn thực hiện quy trình cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Công Trưởng, Hoàng Văn Ngôn.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã thực hiện giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 178/2025/NĐ-CP cho hơn 2.500 trường hợp. Trong tổng số này có 1.353 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc diện tinh giản biên chế đã có quyết định nghỉ việc.

Toàn bộ số người này đã nghỉ hưu, nghỉ thôi việc và đã được chi trả chế độ theo quy định. 1.197 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (trong đó bao gồm cán bộ đoàn thể, công an xã bán chuyên trách…) cũng đã có quyết định nghỉ việc.