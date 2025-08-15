Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Lê Hồng Minh nghỉ hưu trước tuổi

Theo quyết định của UBND tỉnh Sơn La, ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 15/8.

Ngày 14/8, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định nghỉ hưu đối với ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo Sơn La, tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, ông Lê Hồng Minh được nghỉ hưu trước tuổi và hưởng các chế độ, chính sách theo Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 15/3/2025 của Chính phủ, kể từ ngày 15/8/2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Lê Hồng Minh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của ông Lê Hồng Minh trong suốt quá trình công tác. Đồng thời, mong muốn ông Lê Hồng Minh tiếp tục phát huy tốt phẩm chất của người cán bộ, đảng viên, gương mẫu thực hiện các quy định của địa phương nơi cư trú; tích cực tham gia vào các công việc của tổ chức đảng, chính quyền các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở; mang những kinh nghiệm trong quá trình công tác, tiếp tục quan tâm, theo dõi và có những ý kiến đóng góp cho sự phát triển của địa phương.