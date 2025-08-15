Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Lê Hồng Minh nghỉ hưu trước tuổi

Theo quyết định của UBND tỉnh Sơn La, ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 15/8.

Ngày 14/8, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định nghỉ hưu đối với ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo Sơn La, tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, ông Lê Hồng Minh được nghỉ hưu trước tuổi và hưởng các chế độ, chính sách theo Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 15/3/2025 của Chính phủ, kể từ ngày 15/8/2025.

nghi-huy.png
Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Lê Hồng Minh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của ông Lê Hồng Minh trong suốt quá trình công tác. Đồng thời, mong muốn ông Lê Hồng Minh tiếp tục phát huy tốt phẩm chất của người cán bộ, đảng viên, gương mẫu thực hiện các quy định của địa phương nơi cư trú; tích cực tham gia vào các công việc của tổ chức đảng, chính quyền các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở; mang những kinh nghiệm trong quá trình công tác, tiếp tục quan tâm, theo dõi và có những ý kiến đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Theo Báo Sơn La
#Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nghỉ hưu trước tuổi #Lê Hồng Minh nghỉ hưu sớm #Chính sách nghỉ hưu trước tuổi tại Sơn La #Quyết định nghỉ hưu cán bộ tỉnh Sơn La #Chương trình công bố quyết định nghỉ hưu #Chính sách chế độ nghỉ hưu theo Nghị định 67/2025/NĐ-CP #nhân sự Sơn La #nhân sự mới nhất

Cùng chuyên mục