Tai nạn liên tiếp làm hai người tử vong trên đường ở TPHCM

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong buổi sáng, trên địa bàn TPHCM xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Ngày 29/12, Công an TPHCM đang điều tra, giải quyết hai vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong, vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, trên đường N9 (phường Thuận Giao, TPHCM), ô tô khách khi vừa qua khỏi ngã tư giao nhau với đường D2 thì xảy ra va chạm với xe máy do người đàn ông điều khiển.

bd.jpg
Vụ va chạm giữa ô tô khách và xe máy khiến 1 người tử vong

va chạm khiến nạn nhân ngã xuống đường, bị thương nặng và tử vong sau đó. Tại hiện trường, xe máy nằm dưới gầm phía trước đầu ô tô khách.

Cũng trong sáng nay, tại khu vực ngã tư Quốc lộ 13 giao đường ĐX.082 (phường Chánh Hiệp, TPHCM) xảy ra vụ va chạm giữa xe ben với xe đạp do người đàn ông điều khiển. Vụ tai nạn này khiến người đi xe đạp tử vong tại chỗ.

bd-3-7051.jpg
Vụ tai nạn giữa ô tô ben và xe máy làm 1 người tử vong

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng Cảnh sát giao thông cùng công an cơ sở đã đến hiện trường xử lý.

Nguyên nhân hai vụ tai nạn giao thông kể trên đang được công an điều tra làm rõ.

Hương Chi
#tai nạn #TPHCM #giao thông #tử vong #điều tra #xe máy #ô tô

