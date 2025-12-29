Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khánh Hòa chi trả hỗ trợ thiệt hại do lũ cho cả người chưa đăng ký cư trú

TPO - Khánh Hòa quyết định chi trả hỗ trợ thiệt hại do mưa lũ cho cả người dân chưa đăng ký thường trú, tạm trú nhưng có nhà ở và sinh sống thực tế tại địa phương hoặc ở cùng chủ hộ trong đợt mưa lũ.

Ngày 29/12, đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh này vừa ban hành văn bản số 10140/UBND-KT do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng ký về việc giải quyết các vướng mắc khi thực hiện hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất phương án hỗ trợ đối với các trường hợp người dân thực tế có nhà ở và sinh sống tại địa phương trong đợt lũ cuối tháng 11/2025 nhưng chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú. Quyết định này cũng áp dụng cho những người sinh sống cùng chủ hộ (không thuộc trường hợp thuê trọ) chưa được hỗ trợ theo Quyết định 2192 ngày 23/11 của UBND tỉnh. Để nhận hỗ trợ, người dân phải có xác nhận của tổ dân phố hoặc trưởng cụm dân cư nơi sinh sống.

1111.jpg
Đợt lũ cuối tháng 11/2025 khiến nhiều vùng ở Khánh Hòa ngập sâu.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho chính quyền xã, phường phối hợp cùng lực lượng công an giám sát, đảm bảo việc chi trả minh bạch, khách quan, tuyệt đối không để phát sinh tiêu cực. Sở Tài chính được giao trách nhiệm hướng dẫn cụ thể và tham mưu bổ sung kinh phí để triển khai đúng quy định.

Đợt mưa lũ lịch sử từ ngày 16-22/11 tại Khánh Hòa đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng khiến 22 người chết, 20 người bị thương, 115 căn nhà sập hoàn toàn và 922 căn hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính lên tới hơn 5.716 tỉ đồng.

