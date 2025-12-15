Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lâm Đồng chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH hỗ trợ người dân thiệt hại do mưa lũ

Thái Lâm
TPO - Tỉnh Lâm Đồng quyết định chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH trong kỳ tháng 12 để hỗ trợ người dân vùng mưa lũ ổn định đời sống, đón Tết.

Ngày 15/12, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống người dân và khôi phục sản xuất sau mưa lũ.

Bộ đội giúp dân xây lại nhà mới.

Theo đó, tỉnh Lâm Đồng sẽ thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 12/2025, tháng 1 và 2/2026) trong kỳ chi trả tháng 12/2025, tạo điều kiện để người thụ hưởng tại vùng bị ảnh hưởng có nguồn lực khắc phục khó khăn, đón Tết Nguyên đán 2026. UBND tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo cấp mới, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế; tháo gỡ vướng mắc thủ tục khám, chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi cho người dân ở vùng ngập lụt.

Về nhà ở, tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 120 triệu đồng/căn đối với nhà sập, hư hỏng hoàn toàn (hoàn thành trước 31/1/2026); hỗ trợ 20-40 triệu đồng/căn đối với nhà cần sửa chữa (hoàn thành trước 20/12/2025). Ngoài ra, mỗi hộ bị thiệt hại được hỗ trợ thêm 5 triệu đồng để ổn định đời sống; các trường hợp xây nhà mới được hỗ trợ tiền thuê nhà 2 tháng, mức 2 triệu đồng/tháng.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao các địa phương có trách nhiệm thống kê đầy đủ để bố trí quỹ đất tái định cư cho hộ bị lũ cuốn trôi, sập đổ nhà. Các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục sạt trượt tại đèo Mimosa, D’ran, Prenn và trên các tuyến quốc lộ 20, 27, 27C, 28; sửa chữa công trình thủy lợi, bảo đảm dân sinh và lưu thông hàng hóa.

Các đơn vị thi công đang tích cực khắc phục nhiều tuyến đường đèo lên Đà Lạt.

Ngành y tế, giáo dục tổ chức dọn dẹp, sửa chữa cơ sở khám chữa bệnh, trường học; học sinh từ tiểu học trở lên thuộc hộ bị ngập, khó khăn được hỗ trợ 500.000 đồng/em mua sắm đồ dùng học tập. Cùng với đó, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu thống kê thiệt hại cây trồng, vật nuôi để xây dựng phương án hỗ trợ, sớm khôi phục sản xuất cho người dân vùng lũ.

Thái Lâm
