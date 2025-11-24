Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thủ tướng: Nhanh chóng có Nghị quyết khắc phục hậu quả thiên tai, Nhân dân đang rất cần

Văn Kiên
TPO - Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện dự thảo, trình ban hành Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định tình hình đời sống nhân dân, tinh thần là không cầu toàn, không nóng vội và đừng bỏ lỡ cơ hội trong lúc nhân dân, các địa phương đang rất cần.

Với tinh thần tương thân, tương ái, "lá lành đùm lá rách", cuối buổi chiều ngày 24/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Chính phủ và tập thể Văn phòng Chính phủ đã ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

img5739-1763981385520397294723.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai.

Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đau thương, mất mát do mưa bão, lũ gây ra là rất to lớn; cần nguồn lực lớn và nhiều thời gian để khắc phục hậu quả, để sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân trở lại bình thường.

Do đó, Thủ tướng kêu gọi cán bộ nhân viên Văn phòng Chính phủ tổ chức quyên góp, ủng hộ nhằm chung tay giúp đỡ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do bão với tinh thần "tương thân, tương ái", "tính dân tộc, nghĩa đồng bào", "lá lành đùm lá rách".

Thủ tướng đồng thời yêu cầu các cơ quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo, trình ban hành Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định tình hình đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực Trung Bộ, tinh thần là không cầu toàn, không nóng vội và đừng bỏ lỡ cơ hội trong lúc nhân dân, các địa phương đang rất cần.

Trước đó, 23/11, Thủ tướng cũng đã có công điện yêu cầu các tỉnh: Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng "thần tốc" các giải pháp khắc phục hậu quả lũ lụt với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả nhất.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu tiến hành sửa chữa nhà cửa cho người dân bị thiệt hại, hoàn thành trước ngày 30/11/2025, đồng thời xây mới, tái định cư cho các hộ có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng, hoàn thành trước ngày 31/01/2026.

image-9.jpg
Các lực lượng chức năng đưa người dân ra khỏi vùng ngập do nước lũ dâng Ảnh: VGP/Gia Huy.

Bộ trưởng Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, cập nhật, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực Trung Bộ, trình Chính phủ trước ngày 26/11/2025.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng triển khai các chính sách tín dụng như giãn nợ, hoãn nợ, miễn, giảm lãi suất ngân hàng cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai theo quy định của pháp luật để khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Văn Kiên
