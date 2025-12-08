Người phụ nữ khiếm thị bật khóc khi nhận hỗ trợ từ kiều bào Séc sau lũ lụt

TPO - Bà Nhung chia sẻ, chồng bà bị đột quỵ nằm liệt từ lâu, cả gia đình chỉ sống dựa vào khoản trợ cấp ít ỏi. Đợt lũ vừa rồi khiến nước tràn vào nhà hơn 1m, làm hư hỏng nhiều tài sản.

Chiều 8/12, đoàn đại diện Cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc (Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) đã có mặt tại xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa để trao quà hỗ trợ cho người dân chịu thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ vừa qua.

Ông Hoàng Kiều Hưng – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Diên Lạc, cho biết: Trận lũ từ ngày 19 – 20/11 đã khiến toàn bộ 11/11 thôn của xã bị ngập sâu, ảnh hưởng đến khoảng 6.000 hộ dân với hơn 21.500 nhân khẩu. Nhiều gia đình mất trắng tài sản, hoa màu bị cuốn trôi, đời sống và sản xuất bị đảo lộn nghiêm trọng.

Đại diện MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa nhận bảng tượng trưng với tổng số tiền 1 tỉ đồng từ đại diện Cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Theo ông Hưng, sự hỗ trợ kịp thời từ cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc mang ý nghĩa đặc biệt, giúp bà con ổn định tinh thần và có điều kiện khắc phục bước đầu thiệt hại để sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Trong buổi trao quà, hình ảnh bà Phạm Thị Hồng Nhung, người phụ nữ khiếm thị ở thôn Thanh Minh 3 được các thành viên trong đoàn dìu ra một góc để chờ người thân đến đón sau khi nhận hỗ trợ đã khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Đại diện Cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc trao quà hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Bà Nhung chia sẻ, chồng bà bị đột quỵ nằm liệt từ lâu, cả gia đình chỉ sống dựa vào khoản trợ cấp ít ỏi. Đợt lũ vừa rồi khiến nước tràn vào nhà hơn 1m, làm hư hỏng nhiều tài sản. “Trong lúc khó khăn thế này, mỗi phần quà đều vô cùng quý giá với gia đình tôi”, bà Nhung nghẹn ngào.

Thiệt hại nặng nề hơn là anh Phạm Tấn Lanh ở thôn Phú Khánh Hạ. Căn nhà nhỏ của anh bị nước lũ đánh sập hoàn toàn, cuốn trôi nhiều tài sản. Anh Lanh cho biết, sau khi chia tay vợ mấy năm trước, anh một mình nuôi con, kinh tế vốn đã khó khăn, nay sau cơn lũ gần như trắng tay.

Bà Nhung bật khóc khi nhận được quà từ đoàn cứu trợ.

Thành viên đoàn cứu trợ động viên anh Lanh vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Ngoài sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, đợt này anh được trao thêm 50 triệu đồng để góp vào việc dựng lại căn nhà mới. “Nếu không có sự hỗ trợ của chính quyền và các mạnh thường quân, chắc chắn tôi không thể có kinh phí xây lại căn nhà để ổn định cuộc sống”, anh Lanh xúc động nói.

Ông Phạm Văn Hiến - Ủy viên Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, cho biết: Tại xã Diên Lạc, đoàn trao 500 triệu đồng hỗ trợ trực tiếp cho 250 hộ dân và 130 triệu đồng cho các hộ dân bị thiệt hại nặng. Ngoài ra, cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc còn gửi 370 triệu đồng về Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa. Kết thúc chương trình tại Khánh Hòa, đoàn sẽ tiếp tục đến Đắk Lắk để trao 2,195 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

“Những hoạt động này thể hiện tình cảm hướng về quê hương của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng bà con trong những lúc khó khăn”, ông Hiến nói.