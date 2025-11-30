Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao hơn 450 triệu đồng cho bà con vùng lũ

Tiền Lê
TPO - Công ty Cổ phần Nông nghiệp Gia Lai AGRTECH, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn – Gia Lai và "những người bạn" đã hỗ trợ, trao 22 tấn gạo, nhu yếu phẩm, tiền mặt với tổng trị giá hơn 450 triệu đồng cho bà con bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Từ sự kết nối của Văn phòng Đại diện Báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên – Nam Trung bộ, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn – Gia Lai (thuộc Hệ thống Y tế GEM, trụ sở tại Gia Lai), Công ty Cổ phần Nông nghiệp Gia Lai AGRTECH cùng "những người bạn" đã hỗ trợ, trao 22 tấn gạo, nhu yếu phẩm, tiền mặt với tổng trị giá hơn 450 triệu đồng cho bà con bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Theo đó, ông Lê Đình Trọng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Gia Lai AGRTECH đã trao 10 tấn gạo, 100 triệu đồng tiền mặt cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai. Đây là số tiền mà ông Trọng đứng ra vận động, cùng những người bạn chung tay, cùng tỉnh Gia Lai hỗ trợ bà con bị thiệt hại do mưa lũ thời gian vừa qua.

Tại Đắk Lắk, “Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn – Gia Lai và những người bạn” đã trao 12 tấn gạo cùng số lượng lớn nhu yếu phẩm với tổng trị giá hơn 240 triệu đồng cho bà con bị thiệt hại do mưa lũ tại xã Suối Trai và xã Sơn Hoà.

Ông Siu Trung - Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tiếp nhận 10 tấn gạo, 100 triệu đồng từ ông Lê Đình Trọng.
Đại diện xã Suối Trai, Sơn Hoà tiếp nhận số nhu yếu phẩm của “Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn – Gia Lai và những người bạn”.
Người dân ở khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk vừa thu hoạch lúa xong nhưng đã bị ngập nước, thiệt hại vô cùng lớn. Bởi vậy, gạo là nhu yếu phẩm rất cần thiết thời điểm hiện tại.
Ngay sau khi tiếp nhận số nhu yếu phẩm, chính quyền địa phương đã trao tới tay bà con xã Suối Trai, Sơn Hoà.
Người dân tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai vừa trải qua những trận mưa lũ gây thiệt hại vô cùng lớn cho người dân, doanh nghiệp, cơ sở vật chất. Sự chung tay của các doanh nghiệp, cộng đồng là vô cùng quý giá, cùng địa phương khắc phục, hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn do thiên tai này.
Tiền Lê
