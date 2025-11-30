Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Gia Lai dự kiến bố trí 16 khu tái định cư mới di dời hơn 2.000 hộ dân

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đề xuất xây dựng 16 khu vực để di dời, ổn định chỗ ở cho 2.223 hộ dân đang sinh sống tại các khu dân cư nguy cơ cao, chịu ảnh hưởng nặng nếu thiên tai xảy ra.

Ngày 30/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết, đã có tờ trình lên UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đề xuất xây dựng, bố trí 16 khu vực để di dời, định cư cho người dân đang sinh sống tại các khu dân cư nguy cơ cao chịu ảnh hưởng nặng nếu thiên tai xảy ra.

Cụ thể, sẽ thực hiện 13 dự án tập trung và 3 phương án bố trí dân cư xen ghép để di dời, ổn định chỗ ở cho 2.223 hộ dân. Trong đó, địa bàn phía Đông tỉnh Gia Lai có 9 khu vực gồm 8 dự án tập trung, 1 dự án xen ghép; phía Tây tỉnh có 7 khu vực thực hiện 5 dự án tập trung và 2 dự án xen ghép.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện các dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai hơn 1.840 tỷ đồng, trong đó gần 846 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng, hơn 258 tỷ đồng hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân và 735 tỷ đồng thực hiện giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án này.

tp-d6.jpg
Đất đá đổ sạt xuống trước nhà dân ở phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), đợt mưa lớn vừa qua. Ảnh: Trương Định

Trong tháng 11/2025, tỉnh Gia Lai chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt “thiên tai kép”, gây thiệt hại lớn về người, tài sản và hạ tầng của tỉnh.

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai đã huy động tổng lực hệ thống chính trị vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt các địa phương và sở, ngành triển khai đồng bộ các biện pháp cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả với tinh thần “khẩn trương nhất - tập trung nhất - ưu tiên bảo vệ tính mạng và ổn định chỗ ở cho Nhân dân”.

Trương Định
#Gia Lai #tái định cư vùng thiên tai #di dời dân #ổn định sống

