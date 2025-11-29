Gia Lai yêu cầu đẩy nhanh tái định cư vùng thiên tai

TPO - Sau khi kiểm tra các khu dân cư xung yếu và vị trí bố trí tái định cư, người đứng đầu chính quyền tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương rà soát lại quy hoạch, đẩy nhanh tổng hợp nhu cầu di dời dân cư, lập dự án tái định cư tập trung để đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Ngày 29/11, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão lũ tại các địa phương chịu thiệt hại nặng như: Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông.

Qua kiểm tra tình hình thiệt hại và khảo sát thực tế, người đứng đầu chính quyền tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương rà soát lại quy hoạch, tổng hợp nhu cầu bố trí ổn định dân cư và xây dựng dự án tái định cư (TĐC) tập trung cũng như phương án bố trí dân cư xen ghép để di dời các hộ dân ra khỏi vùng thiên tai.

“Các gia đình có nhà bị sập do bão lũ vừa qua, nếu vị trí nằm trong khu dân cư ổn định, an toàn thì hỗ trợ xây dựng nhà tại vị trí cũ theo chính sách hỗ trợ đã được tỉnh quy định. Còn các trường hợp nằm trong vùng xung yếu chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai buộc phải di dời thì bố trí xây dựng nhà mới tại các khu TĐC”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (giữa) kiểm tra quy hoạch TĐC vùng thiên tai của xã Tuy Phước Tây.

Theo kế hoạch, xã Tuy Phước Đông đã lên phương án bố trí TĐC cho hơn 800 hộ dân các thôn An Lợi, Lạc Điền và Đông Điền tại các khu TĐC trên địa bàn với diện tích hơn 20 ha. Xã Tuy Phước dự kiến bố trí TĐC cho khoảng 300 hộ ở khu TĐC di dân vùng thiên tai của xã rộng gần 7 ha nằm ở thôn Tân Thuận. Riêng xã Tuy Phước Tây dự kiến sẽ di dời 40 hộ nằm ở vùng xung yếu về khu TĐC rộng khoảng 2 ha tại thôn Ngọc Thạnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng quà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 đang giúp đỡ sửa chữa đoạn đê sông Hà Thanh bị hư hỏng.

Đến kiểm tra khu vực đê sông Hà Thanh đoạn qua thôn Vân Hội, xã Tuy Phước bị hư hỏng 100m (hiện đang được Lữ đoàn 573, Quân khu 5 hỗ trợ khắc phục - PV), Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn bày tỏ sự trân trọng đối với các lực lượng quân đội đã giúp đỡ tỉnh trong công tác cứu hộ, cứu nạn người dân trong thời điểm bão lũ cũng như hỗ trợ địa phương trong việc khắc phục hậu quả của thiên tai.

Trước diễn biến bất thường của thời tiết trong những ngày tới, ông Tuấn đề nghị lực lượng quân đội sẽ tiếp tục bám sát địa bàn để giúp đỡ người dân địa phương khi có tình huống khẩn cấp. Ngoài ra, ông Tuấn cũng yêu cầu sở, ngành và địa phương thực hiện ngay việc rà soát, kiên quyết xử lý, giải tỏa các công trình xây dựng lấn chiếm hành lang bảo vệ đê điều.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (bên trái ảnh) chia sẻ, động viên với bà con bị thiệt hại do bão lũ.

Tại các địa phương đi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã thăm, tặng quà, động viên chia sẻ với các gia đình bị thiệt hại do bão lũ. Chia sẻ với người dân, ông Tuấn cho biết: Ngoài sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh cũng đã có những chính sách hỗ trợ người dân để sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.