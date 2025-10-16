Khẩn trương tái định cư cho người dân vùng lũ

TPO - Các đợt bão lũ, sạt lở liên tiếp xảy ra đe dọa an toàn của nhiều khu dân cư. Trước thực trạng trên, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đang khẩn trương khảo sát địa điểm tái định cư để di dời người dân đến nơi ở mới an toàn, bền vững.

Ngày 15/10, ông Vi Văn Sơn - Chủ tịch UBND xã Mường Típ (Nghệ An) cho biết, hiện xã đang phối hợp với đơn vị chức năng khẩn trương làm quy trình để xây dựng 2 khu tái định cư phục vụ di dời các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, lũ lụt đến nơi ở mới..

Liên tiếp xảy ra các đợt mưa lũ khiến xã Mường Típ thiệt hại nặng nề.

Trước đó, sau đợt mưa lũ vào hồi cuối tháng 7 và ảnh hưởng của các đợt bão liên tiếp, hàng trăm hộ dân tại các xã miền núi Nghệ An như Mường Típ, Mỹ Lý, Nhôn Mai, Keng Đu… rơi vào tình cảnh nhà cửa bị cuốn trôi, hư hỏng hoặc nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, đe dọa đến sự an toàn. Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương các xã đã rà soát, di dời các hộ dân đến ở nhờ nhà người thân hoặc dựng nhà bạt ở tạm. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tình thế tạm thời.

Để người dân “an cư lạc nghiệp”, tỉnh Nghệ An đã khẩn trương triển khai kế hoạch xây dựng các khu tái định cư để di dời người dân đến nơi ở mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh trao đổi với lãnh đạo các sở, ngành, các xã để lựa chọn vị trí phù hợp cho các khu tái định cư. (Ảnh: Thành Duy).

Những ngày qua, đoàn công tác do Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh dẫn đầu đã vượt hàng trăm cây số, có mặt tại nhiều xã vùng cao để khảo sát thực địa, chỉ đạo phương án quy hoạch, xây dựng các khu tái định cư cho người dân.

Tại xã Mường Típ - nơi từng hứng chịu trận lũ quét dữ dội với hơn 100 nhà dân bị hư hỏng, ông Lê Hồng Vinh cùng lãnh đạo các sở, ngành đã khảo sát cẩn thận từng vị trí để dự kiến xây khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

“Đoàn đã khảo sát 2 địa điểm gồm khu Đồn Biên phòng Mường Ải cũ để bố trí tái định cư cho 18 hộ dân và khu C5 bản Ta Đo được khảo sát bố trí tái định cư cho 27 hộ dân. Nếu hoàn thành được cả 2 khu tái định cư này thì cơ bản giải quyết được vấn đề cho các hộ dân cấp bách trên địa bàn”, Chủ tịch xã Mường Típ Vi Văn Sơn nói và cho biết thêm, thời gian qua địa phương đã khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ và cơ bản ổn định. Riêng tuyến giao thông tỉnh lộ 543D dẫn vào xã đang được Sở Xây dựng triển khai khắc phục, sửa chữa.

Đường tỉnh lộ 543D dẫn vào xã Mường Típ bị hư hỏng nặng, đang được Sở Xây dựng sửa chữa, khắc phục để người dân đi lại.

Xã Keng Đu cách trung tâm tỉnh Nghệ An hơn 300km. Toàn xã có hơn 1.000 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Khơ Mú và Thái sinh sống tại 10 bản làng. Những năm qua, xã Keng Đu thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt là các trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Qua nắm bắt tình hình cho thấy, hiện có 3 bản của xã Keng Đu gồm Huồi Cáng, Keng Đu, Huồi Lê với 89 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao, cần sớm được bố trí nơi tái định cư để ổn định lâu dài.

Trực tiếp khảo sát hiện trường tại xã Keng Đu, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cùng lãnh đạo các sở, ngành và chính quyền xã đã xem xét kỹ các yếu tố địa hình, địa chất, hạ tầng và điều kiện sinh kế. Từ đó lựa chọn vị trí phù hợp để bố trí nơi ở cho người dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu phải thực hiện chặt chẽ, bài bản, bảo đảm tính bền vững lâu dài gắn với các hạ tầng thiết yếu khi di dời người dân.

Qua khảo sát các điểm dự định tái định cư, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với các địa phương,đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và triển khai các dự án tái định cư, đảm bảo quy hoạch, bố trí dân cư hợp lý, bảo đảm tính bền vững và an toàn, thích ứng trước biến đổi khí hậu.