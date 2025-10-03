Bí thư Hà Nội ‘sốt ruột’ vì chậm trễ trong cải tạo nhà chung cư cũ

TPO - Trước tiến độ triển khai đề án cải tạo chung cư cũ "rất chậm", Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết sẽ tìm lối mở cho vấn đề này. Ngoài kiến nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, thành phố cũng sẽ nghiên cứu các giải pháp có tính khả thi, như để người dân tái định cư tại chỗ, hoặc di chuyển tái định cư ở nơi hiện đại, điều kiện sống tốt hơn.

Cải tạo chung cư cũ "rất chậm"

Chiều 3/10, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 4 (TP Hà Nội), trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.

Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Văn Xuân (phường Hoàng Mai) kiến nghị, TP Hà Nội nên quan tâm đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại các chung cư, nhà tập thể cũ trên địa bàn thành phố, trong đó có nhà tập thể A7 Tân Mai.

Cùng chung mối quan tâm, cử tri Bùi Minh Nguyệt cũng kiến nghị nên đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Trương Định để đảm bảo đời sống người dân.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trả lời kiến nghị cử tri. Ảnh: VT

Trả lời cử tri, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, Hà Nội hiện có khoảng 76 khu chung cư, tập thể cũ, với khoảng trên 1.800 nhà chung cư cũ. Các khu nhà này được hình thành từ những năm 60 – 80 của thế kỷ trước, nên xuống cấp cả về nhà và hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Năm 2021, Hà Nội đặt mục tiêu cải tạo và xây dựng lại toàn bộ chung cư cũ. Thành phố cũng đã báo cáo cấp thẩm quyền về đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; đồng thời, phối hợp với Bộ Xây dựng tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định 69 quy định về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Trên cơ sở đề án được thông qua, thành phố đã thiết lập 6 kế hoạch triển khai về kiểm định, quy hoạch, giải quyết tạm cư, thông tin tuyên truyền công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ… Tuy nhiên, tiến độ triển khai nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương liên quan bị chậm.

Theo ông Tuấn, với nhà A7 Tân Mai, theo kiểm định, đây là nhà chung cư cũ ở mức độ nguy hiểm, nằm trong kế hoạch triển khai cải tạo, xây dựng lại. Phương án quy hoạch kiến trúc của khu vực này đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thời gian tới, phường Hoàng Mai và các cơ quan liên quan sẽ tập trung cao độ để tiến hành triển khai đầu tư xây dựng, trong đó có việc lựa chọn nhà đầu tư….

Với khu tập thể cũ Trương Định, ông Tuấn cho biết, toàn bộ khu tập thể này sẽ triển khai cải tạo, xây dựng lại sớm, nghiên cứu đấu nối với các trục đường giao thông liên quan.

Tìm lối mở cho việc cải tạo chung cư cũ

Trong phần tiếp thu kiến nghị cử tri, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cũng nhấn mạnh, tình trạng xuống cấp của các khu chung cư, tập thể cũ là vô cùng đáng lo ngại, cứ mưa bão, là chính quyền các cấp phải lên phương án sơ tán để đảm bảo an toàn cho người dân.

“Theo đề án của UBND thành phố, có tới hơn 1.000 nhà chung cư, tập thể cũ phải cải tạo, xây dựng lại. Tiến độ triển khai còn chậm. Tôi hết sức sốt ruột”, bà Hoài nói.

Theo bà Hoài, hiện nay, vướng mắc lớn nhất là về cơ chế, chính sách, làm sao hài hoà lợi ích, quyền lợi giữa nhà nước, người dân, doanh nghiệp và cần phải tháo gỡ trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: VT

“Chúng tôi sẽ tích cực tìm ra lối mở cho vấn đề này. Ngoài việc kiến nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, thành phố cũng sẽ nghiên cứu các giải pháp có tính khả thi khác, như xây dựng mới trên nền đất cũ để người dân tái định cư tại chỗ, hoặc di chuyển tái định cư ở nơi hiện đại, điều kiện sống tốt hơn. Đây phải là những phương án căn cơ, cần được nghiên cứu, bàn bạc kỹ lưỡng, có sự đồng thuận của người dân”, bà Hoài nêu.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng nêu, vấn đề cốt lõi là phải đảm bảo an toàn cho người dân. Một đô thị hiện đại không thể tồn tại mãi những khu nhà xuống cấp nghiêm trọng. “Tôi đề nghị các đồng chí lãnh đạo sở, ngành cần tiếp tục bàn thảo, đưa ra những giải pháp quyết liệt hơn, nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại các khu tập thể chung cư cũ”, bà Hoài nói, đồng thời nhấn mạnh, việc này cũng là một phần quan trọng trong công tác chỉnh trang, phát triển đô thị Hà Nội theo hướng văn minh, hiện đại.