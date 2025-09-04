Bí thư Hà Nội cảm ơn Nhân dân Thủ đô đã động viên, ủng hộ, tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

TPO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài có Thư cảm ơn, gửi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí và Nhân dân Thủ đô vì những đóng góp vào thành công của Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Trong thư, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết: Thực hiện sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư Tô Lâm và Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong ba năm 2023 - 2025, Thủ đô Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, góp phần vào thành công của Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025) do Đảng, Nhà nước tổ chức tại Quảng trường Ba Đình vào sáng ngày 02/9/2025.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cảm ơn Nhân dân Thủ đô đã động viên, ủng hộ, tham gia các hoạt động kỷ niệm với tất cả tâm huyết, tình cảm, niềm tự hào với Thủ đô và đất nước. Ảnh: Tiền Phong.

"Thành công của sự kiện trọng đại này đã để lại dấu ấn tốt đẹp, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc; có ý nghĩa to lớn trong vận động các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", Bí thư Hà Nội viết trong thư.

Theo Bí thư Hà Nội, để có được kết quả đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệt liệt biểu dương các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các lực lượng vũ trang từ thành phố đến cơ sở đã phát huy cao nhất tính chủ động, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị thành phố kịp thời phối hợp với các cơ quan Trung ương và địa phương trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội viết: "Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trân trọng ghi nhận, cảm ơn và đánh giá cao sự nỗ lực, vượt qua khó khăn, không quản nắng mưa, ngày đêm phục vụ các hoạt động Lễ kỷ niệm của các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị của thành phố; của các chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, nhà thiết kế, sản xuất chương trình, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí, xuất bản; của cộng đồng các doanh nghiệp, các đoàn viên, hội viên, thanh niên, tình nguyện viên… Đặc biệt, hoan nghênh và cảm ơn Nhân dân Thủ đô đã động viên, ủng hộ, tham gia các hoạt động kỷ niệm với tất cả tâm huyết, tình cảm, niềm tự hào với Thủ đô và đất nước bằng nhiều hành động ý nghĩa, thiết thực, góp phần tô đẹp thêm hình ảnh “Người Hà Nội văn minh - thanh lịch - thân thiện - nghĩa tình” đến toàn thể đồng bào, chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và đông đảo bạn bè quốc tế".

Bí thư Hà Nội nhấn mạnh, thành công của các hoạt động kỷ niệm, nhất là thành công của Lễ diễu binh, diễu hành tiếp tục khẳng định sự chỉ đạo sáng suốt, kịp thời của Đảng, Nhà nước và Tổng Bí thư Tô Lâm; khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc nói chung, sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị, quân và dân Thủ đô nói riêng, vừa là truyền thống, là đường lối chiến lược, vừa là sức mạnh nội sinh to lớn, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước.

"Thời gian tới, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân, thành phố Hà Nội quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược, đưa Thủ đô và đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, xứng đáng với vị trí trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, với truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng, thành phố vì hòa bình và với niềm tin yêu của cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước", Bí thư Hà Nội viết.