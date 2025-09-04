Hồ sơ ê-kíp đứng sau thước phim mãn nhãn ở Lễ diễu binh, diễu hành 2/9

TPO - Hàng trăm nhân sự VTV đã miệt mài nhiều tháng, từ gắn máy quay trên chiến đấu cơ, trực thăng đến thử nghiệm cú lia 180 độ tại Quảng trường Ba Đình. Trong đó, quay phim Lê Bảo Hân chịu áp lực nghẹt thở với thiết bị Steadicam hàng tỷ đồng, cùng ê-kíp đã mang đến những khuôn hình “siêu phẩm điện ảnh” cho Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9.

Đằng sau những khuôn hình "siêu phẩm" của VTV

Để khắc họa trọn vẹn màn trình diễn trên không của hơn 30 chiến đấu cơ và trực thăng, ê-kíp VTV đã làm việc liên tục nhiều tháng, dồn tâm sức cho từng khuôn hình.

Phía trước Quảng trường Ba Đình, đạo diễn hình ảnh Nghiêm Bá Hoài - Trưởng phòng Đạo diễn hình ảnh, Trung tâm Phim truyền hình (VFC) - chịu trách nhiệm điều phối toàn cảnh. Song song đó, trên bầu trời, quay phim Vũ Trung Kiên biến không gian mênh mông thành “trường quay” đặc biệt. Anh và các cộng sự đã chế tạo 15 hộp thép chuyên dụng để lắp máy quay lên từng loại máy bay, cân nhắc kỹ lưỡng vị trí cố định nhằm vừa đảm bảo tính an toàn bay, vừa giữ được góc nhìn nghệ thuật.

Ê-kíp VTV.

Quá trình này không thể thiếu sự phối hợp với đội ngũ phi công. Từ đường bay, góc lia đến từng chuyển động đều được bàn bạc kỹ cùng biên đội trưởng để thống nhất phương án an toàn.

Suốt nhiều tháng bám sát hiện trường, điều khiến anh Kiên nhớ nhất là khoảnh khắc các phi đội bay ngang qua Quảng trường Ba Đình trong màn sương. Dù mặt đất bị hạn chế tầm nhìn, nhưng từ trên cao, hình ảnh hiện lên rõ nét, hùng tráng qua các máy quay gắn trên cánh máy bay.

MC Long Vũ cho biết hàng trăm thành viên đã làm việc nhiều tháng để tạo nên chương trình được khán giả gọi bằng những cụm từ như “tuyệt đối điện ảnh”, “siêu phẩm điểm 10”.

Đứng sau toàn bộ quá trình là đạo diễn Đỗ Thanh Hải, người trực tiếp chỉ huy ê-kíp đông đảo để mang đến những khung hình được đánh giá cao về chất lượng. “Cứ hỏi bất kỳ thành viên nào, tất cả đều sẽ có chung một câu trả lời rằng đây là dự án lớn nhất mà chúng tôi từng tham gia”, MC Long Vũ chia sẻ.

MC Long Vũ đăng tải hậu trường làm việc.

Anh cũng thừa nhận trong quá trình thực hiện không thể tránh khỏi sai sót, song với sức ép đặc biệt lớn của một sự kiện mang tầm quốc gia, ê-kíp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ: “Trong tổng thể, những gì đạt được có thể coi là kết quả ổn định, là nền tảng để chúng tôi tiếp tục rút kinh nghiệm và làm tốt hơn ở những lần sau”.

Với đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng, anh cho rằng thành công của chương trình không chỉ đến từ một cú máy đặc biệt mà là kết quả của sự chuẩn bị và nỗ lực bền bỉ của cả ê-kíp.

“...Có rất nhiều người đã dành ba tháng nghiên cứu, những người làm việc trên biển, trên nóc nhà, trên cần cẩu dưới nắng gắt, mưa dầm gần hai tháng. Chính công sức và tài năng ấy mới tạo nên những hình ảnh từ trên không, trên biển, những khối đội hình người và khí tài trong diễu binh, diễu hành…”.

Áp lực nghẹt thở sau những cú lia 180 độ

Cuối tháng 6, quay phim Lê Bảo Hân bất ngờ nhận được cuộc gọi từ anh Vũ Trung Kiên mời tham gia dự án ghi hình Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9.

Ban đầu, anh Hân tỏ ra nghi ngờ, nhưng sau khi nghe giới thiệu về quy mô sự kiện, anh quyết định tham gia với tinh thần “màu cờ sắc áo”, chỉ nhận chi phí đi lại cho ê-kíp. “Tôi nghĩ 80 năm mới có một lần, nếu tính toàn bộ chi phí thì cũng không hợp lý. Đây là vinh dự lớn”, anh chia sẻ.

Anh Lê Bảo Hân cùng thiết bị Steadicam trị giá hàng tỷ đồng. Ảnh: FBNV.

Ít lâu sau, anh Nghiêm Bá Hoài thông báo anh Hân đã được chọn, đồng thời phải làm việc với lãnh đạo để thuyết phục cho phép sử dụng thiết bị Steadicam Trinity. “Anh Hoài rất công bằng, luôn muốn tôi có chế độ xứng đáng, không chịu thiệt thòi”, anh Hân nói.

Trong quá trình bàn bạc, ê-kíp thống nhất thử nghiệm cú máy “cắt đoàn”, tức là lia ngang đội hình diễu binh. Đây là góc quay hiếm, tiềm ẩn nhiều rủi ro. “Anh Hoài lo quân đội sẽ không đồng ý, nhưng chúng tôi quyết định thử trong buổi hợp luyện. Nếu không được thì bỏ. Cuối cùng, cú máy 180 độ đã thành công”, Lê Bảo Hân kể.

Áp lực càng lớn khi anh Thiện, phụ trách quay khối Hải quân tại Cam Ranh, nhắc nhở: “Khoảng cách giữa người hùng và tội đồ dân tộc chỉ cách nhau một bước chân. Nếu em vấp, có thể ảnh hưởng cả Đại lễ ngay tức thì”. Lời cảnh báo khiến Lê Bảo Hân phải căng thẳng tột độ. “Tôi chịu áp lực tinh thần kinh hoàng sau lời dặn đó”, anh nói.

Tại Quảng trường Ba Đình, Steadicam Trinity được xếp vào thiết bị “nhạy cảm” vì liên tục di chuyển cắt ngang đội hình. “Mỗi lần hoàn thành một cú máy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi theo sát 11 khối, trong đó có bốn khối thực hiện cắt đoàn”. Có lúc kế hoạch thay đổi đột ngột, đạo diễn yêu cầu đổi cảnh, anh vừa chạy vừa lo, nhưng may mắn không mắc sai sót nào cho đến cuối chương trình.

Khoảnh khắc kết thúc buổi ghi hình, khi cả ê-kíp hò reo trên bộ đàm, anh Hân vỡ òa cảm xúc. “Chưa bao giờ tôi phải chịu thứ tâm lý kinh khủng như vậy trên các dự án. Nhưng đáng giá từng giây từng phút, đời người làm nghề Steadicam chắc cũng chỉ làm được một lần như thế”.

Anh gửi lời cảm ơn tới ê-kíp VFC khi đã tin tưởng giao phó. “Đây là cột mốc huy hoàng trong sự nghiệp của chúng ta. Hẹn gặp lại ở A100, nếu chúng ta còn đủ sức và dám làm thêm một lần nữa”, anh nói.

Khán giả để lại những lời động viên: “Đội mạnh nên cho ra những khuôn hình và cú máy đỉnh không bàn cãi”, “Cảm ơn anh đã góp phần để khán giả được thưởng thức một bữa tiệc hình ảnh tuyệt vời”, “Tinh thần thép, thực sự rất nể những pha lia camera. Xem anh chạy chỉ sợ ngã là cả cụm máy gặp sự cố, nhưng giờ chỉ còn là những khoảnh khắc lịch sử”…

Trên trang cá nhân, quay phim Lê Bảo Hân đăng tải hậu trường buổi tổng hợp luyện lần hai tối 24/8. Theo anh, đêm đầu có đủ 79 khối (49 khối đi bộ, còn lại là cơ giới). Công việc của anh là cố gắng theo sát nhiều đội hình để tìm khối có động tác đẹp, khung hình tốt, ghi chú thời điểm xuất hiện. Sau đó, cả ê-kíp cùng ngồi lại với các đạo diễn và DOP để lựa chọn đội hình, góc máy, cũng như quyết định khi nào nên lấy cảnh rộng hoặc trung cảnh.

Lê Bảo Hân đăng tải hậu trường buổi tổng hợp luyện lần hai tối 24/8.

Một chuyên gia về Viral marketing, người đứng sau các chiến dịch truyền thông lớn nhận định dư luận đã dành nhiều lời khen ngợi cho hình ảnh Lê Bảo Hân khi mang lại những khung hình đẹp. Tuy nhiên, để có chương trình quy mô lớn, công sức không chỉ thuộc về một cá nhân mà là kết quả lao động của hàng trăm nhân sự VTV.

Chuyên gia lý giải việc VTV hợp tác với freelancer là tín hiệu đáng mừng, cho thấy Đài đã biết tận dụng nguồn lực bên ngoài, điều hiếm thấy ở các cơ quan nhà nước trước kia. Theo chuyên gia, những lời chê bai trong quá khứ đã trở thành động lực để VTV thay đổi, cởi mở hơn và bắt kịp xu hướng sản xuất hiện đại.